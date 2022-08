Afrique: Journée de la femme africaine - Les Congolaises sensibilisées à l'entrepreneuriat et l'égalité des sexes

L'Organisation associative Elite Women's Club (EWC) a commémoré, le 5 août, à Brazzaville, la journée de la femme africaine couplée à la 2e édition des assises de la femme dénommée Le Mbongui de la femme africaine, une initiative qui encourage la gent féminine à la formation sur l'entrepreneuriat et à l'égalité des sexes.

La Journée panafricaine de la femme a été célébrée sur le thème " Egalité de sexes pour un avenir durable ". La secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Antoinette kebi, a fait savoir que " l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et femmes relèvent du 5e Objectif de développement durable. La femme devrait s'engager davantage à la prise en main de son destin. Sa prise de conscience de sa condition actuelle va constituer un levier pour l'amélioration de sa situation dans tous les domaines ".

Deux thématiques sur " L'égalité des sexes enjeux et défis " et " Comment concilier le développement durable et la parité " ont été développées pour commémorer cette journée. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale, donc 50 % de son potentiel. " Ce potentiel se traduit sur les aspects de notre civilisation : économique, culturel, social, scientifique et créatif. L'égalité entre les hommes et les femmes contribueraient au développement de notre continent, aux objectifs de paix ainsi que de sécurité ", a ajouté la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme. Elle a également évoqué plusieurs instruments juridiques africains et internationaux défendant les droits des femmes et filles.

De même, deux ateliers ont été animés sur l'affirmation du leadership feminin et entrepreneuriat ainsi que sur les outils pour une identité numérique durable à la 2e édition du Mbongui de la femme africaine, une initiative de communication mise en place par l'organisation associative Elite Women's Club.

" Les exposants ont esquissé sur les questions qui touchent la femme africaine et congolaise dans leurs environnements respectifs. Il est toujours bien de former les femmes et filles. Les outils sur l'entrepreneuriat, le leadership et surtout sur le digital leur ont été transmis ", a expliqué splendide Lendongo, présidente de l'EWC.

Elite Women's Club est un club associatif qui vise à accompagner la femme africaine et la jeune fille dans sa recherche d'autonomie, d'émancipation, de leadership et œuvre en faveur de la lutte pour la protection de l'environnement.

" Nous sommes contentes aujourd'hui qu'il y a des femmes prises en compte dans les sphères de décisions. Il y en a qui occupent des postes de responsabilité. Il y en a encore celles qui ont besoin d'entreprendre afin d'être plus autonomes. Au terme des législatives 2022, on constate qu'il y a eu 22 femmes élues alors qu'à la législature passée il n'y en avait que 12 et trois suppléantes. Les femmes voient les avancées du monde et ne souhaitent pas rester en marge de cette évolution ", a commenté la présidente de l'EWC.