Afrique: Handball - Makoua et Owando vibrent au rythme du championnat national des juniors

Les localités d'Owando et Makoua, dans le département de la Cuvette, accueillent depuis le 6 août la 20e édition du championnat national juniors hommes et dames. Des matchs émouvants et spectaculaires sont livrés dans le cadre de cette fête du handball congolais.

Une semaine après le championnat des seniors, les jeunes handballeurs congolais s'affrontent entre eux loin des installations modernes de Brazzaville. Un véritable test pour ces athlètes qui se lancent, pour la plupart, dans les compétitions nationales. A travers un engagement sans faille et un esprit de fair-play, ces clubs qui sont issus de tous les départements du Congo marquent l'histoire en participant à cette compétition juvénile. Les athlètes sont déterminés. Le même engouement est visible du côté des hôtes. " Je suis très ému d'assister à ces matchs.

Ce genre d'activités nous passionne vraiment. Bienvenue à toute la délégation et merci à la Fédération. C'est ce qui manquait ici. Je découvre la beauté de ce sport lorsque je vois le jeu des autres équipes de Brazzaville ", a indiqué un habitant de Makoua après la victoire de Saint-Pierre.

Au total une trentaine des clubs dans les deux catégories sont en lice dans les deux sites de la compétition. Lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée à l'esplanade du stade Marien-Ngouabi, en présence du préfet de la Cuvette, Jean Christophe Tchicaya, les athlètes et les supporters ont apprécié l'initiative de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) d'organiser la compétition à l'hinterland. Selon le président de la Fécohand, Ayessa Ndinga Yengue, l'organisation des compétitions des jeunes à l'intérieur s'inscrit dans la vision fédérale de former, faire renaître, promouvoir et découvrir les jeunes athlètes. " La Cuvette qui a donné au Congo beaucoup des champions et championnes mérite d'abriter cette compétition. Les jeunes sont la relève et l'espoir de demain.

Chers athlètes, souvent on vous demande beaucoup mais on vous donne peu. Aujourd'hui, nous vous demandons de jouer dans la discipline et le respect du règlement ", a-t-il lancé. Ayessa Dinga estime, par ailleurs, que le handball congolais est en train de mourir à petit feu. Il faut, d'après lui, travailler ensemble pour relever ce noble sport et replacer le Congo parmi les grandes nations du continent africain.

Pour sa part, le préfet, qui a lancé officiellement la compétition au nom du ministre des Sports, a rappelé que ce grand moment devrait aussi symboliser le vivre-ensemble, la sociabilité, l'union nationale et l'esprit de sportivité. Lors des deux premières journées, les habitants de Makoua et Owando ont eu droit à un beau spectacle puisque, chez les filles, Promo Sport d'Owando a dominé Olympic de Pokola (18-12) au moment où Saint-Michel de Kinkala a failli devant Asoc de Brazzaville (30-36) et la formation de l'Etoile de Brazzaville a aussi fait un sans-faute devant Arsenal d'Etoumbi, 29-14. Tous ces matchs se sont déroulés le 6 août.

Du côté des garçons, le même jour, NHA Sport de Pointe-Noire a battu Botafogo d'Etoumbi (53-22). Juste après, JSO et ASOC de Brazzaville ont respectivement remporté leur match inaugural devant Olympic de Pokola (42-10) puis Arsenal de Makoua (36-16). Le lendemain, les filles de l'Espérance de Loutété ont perdu devant celles de Cheminots de Dolisie, 16-37. Le Village de Nkayi n'a pas pu tenir devant la pression des garçons d'Asoc de Brazzaville, 20-45. Renaissance de Brazzaville chez les filles s'est largement imposé devant Carpillon de Sibiti, 41-09.

Des grands matchs sont prevus pour ce 9 août car les filles de l'Etoile du Congo seront face à AS Neto. Renaissance également jouera son second match avec Espérance. L'nnovation dans cette édition est, sans nul doute, la diffusion des matchs en direct sur la page facebook de la Fédération. Notons que cette 20e édition du championnat national juniors hommes et dames prendra fin le 15 août à Makoua. La prochaine édition de la compétition en seniors et juniors dans les versions hommes et dames se déroulera à Oyo.