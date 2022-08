Ile Maurice: Jeux du Commonwealth l Cyclisme - Concurrence trop rude pour nos trois représentants

Trois cyclistes mauriciens ont se sont alignés au contre-la-montre individuel des Jeux du Commonwealth à Birmingham, soit Aurélie Halbwachs-Lincoln, en féminin et Christopher Lagane et Alexandre Mayer en masculin.

La première à s'élancer a été Aurélie. La championne de Maurice de la spécialité prendra la 23ᵉ place en 46 minutes 38 secondes et 29 centièmes pour les 28,8 km, ce qui donne une moyenne de 37,051 km/h. Elle est la deuxième représentante du continent africain au classement juste derrière la Namibienne Vera Looser qui réalise 45:18.14. Il y a quatre ans à Gold Coast, la Mauricienne avait devancé cette dernière de deux minutes. Il faut, cependant, dire que pendant deux ans, Aurélie n'a pas participé à des compétitions de haut niveau. La médaille d'or est revenue à l'Australienne Grace Brown en 40:05.20 devant l'Anglaise Anna Henderson (40:38.55) et la Neo-Zélandaise Georgia Williams (41:25.27). Cinq participantes engagées initialement n'ont pas pris le départ dont les trois Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio, Hayley Preen et Kerry Jonker.

En masculin, la compétition a été encore plus rude sur les 37,4 km. A l'arrivée, Christopher Lagane et Alexandre Mayer prennent les 33ᵉ et 34ᵉ places en 55 minutes 9 secondes et 46 centièmes (40,683 km/h) et 55 minutes 10 secondes et 80 centièmes (40,667 km/h) respectivement. Lagane a même été victime d'une chute. Il s'est retrouvé dans un buisson et a pu se relever et repartir.

Le premier Africain a été le Rwandais Moise Mugisha 17e avec un temps de 51:56.70 juste devant le Sud-Africain vainqueur du Tour de Maurice 2018, Gustav Basson (18e en 52:04.58). C'est l'Australien Rohan Dennis qui s'adjuge l'or grâce à une performance de 46:21.24 (48,41 km/h) devant l'Anglais Fred Wright (46:47.52) et le récent troisième du Tour de France, le Gallois Geraint Thomas (46:49.73). Trois coureurs n'ont pas pris le départ dont les Sud-Africains Daryl Impey et Reinardt Janse Van Rensburg.

"La performance de nos représentants n'a pas été mauvaise. Alexandre (Mayer) avait encore la course de VTT de la veille dans les jambes, Christopher (Lagane) est tombé et s'est retrouvé dans un buisson et a perdu une trentaine de secondes. Quant à Aurélie (Halbwachs-Lincoln), elle retrouvait le haut niveau après un bon bout de temps. Je suis content des résultats. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et je ne pouvais leur demander plus", a commenté le Directeur Technique National, Trevor Court.

Résultats

Contre-la-montre individuel

Masculin (37,4 km)

1.Rohan Dennis (AUS) 46:21;

2. Fred Wright (ANG) à 0:26 ;

3. Geraint Thomas (GAL) à 0:28...

33. Christopher Lagane (MRI) à 8:48 ;

34. Alexandre Mayer (MRI) à 8:49

Féminin (28,8 km)

1.Grace Brown (AUS) 40:05 ;

2. Anna Henderson (ANG) à 0:33 ;

3. Georgia Williams (NZL) à 1:20...

23. Aurélie Halbwachs-Lincoln (MRI) à 6:33