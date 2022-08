Congo-Kinshasa: Nouvelles tueries des civils en Ituri

Un regain des massacres de la population civile a été constaté dans les territoires de Djugu et Irumu (Ituri), après une accalmie observée depuis quelques temps. Depuis le week-end à ce mardi 9 août, plus de soixante civils ont été tués par les ADF et les groupes armés Zaïre et CODECO.

Le porte-parole de l'armée en Ituri qualifie les auteurs de ces massacres de civils de lâches et demande aux miliciens du groupe Zaïre de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de paix, comme l'ont déjà fait d'autres groupes armés à l'instar de la CODECO et FPIC.

Du côté de la société civile, son coordonnateur demande aux autorités militaires de prendre au sérieux cette situation, qui prend des allures identitaires.

Le gouverneur de l'Ituri attribue ces violences dans le territoire de Djugu à Yves Kpanga Mandro, chef de la chefferie de Bahema Banywagi en cavale parmi les responsables du groupe armé ZAIRE, avec comme mission de faire capoter le processus de paix en cours.