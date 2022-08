Afrique: La coopération entre la Turquie et l'Angola atteint la "perfection" - Diplomate turc

interview

Luanda — L'ambassadeur de Turquie en Angola, Alp Ay, a déclaré à Luanda que les relations de coopération entre les deux pays avaient atteint un niveau "parfait", après les visites réciproques des présidents turc, Recep Tayyip Erdoğan, et angolais, João Lourenço.

Dans un entretien à l'ANGOP, concernant l'état des relations entre les deux pays, en particulier, et la coopération avec l'Afrique, en général, le diplomate a exprimé sa satisfaction quant au niveau atteint dans les contacts bilatéraux, ajoutant que, pour cette raison, la Turquie attache toute son importance à la visite du Président João Lourenço, effectuée en juillet 2021.

Il a qualifié la visite du Chef de l'État angolais en Turquie de réussie, ce qui, a-t-il dit, a motivé le Président turc Recep Tayyip Erdoğan se rendre trois mois plus tard à Luanda.

Selon lui, les visites mutuelles des chefs d'État ont abouti à la signature de plus de 20 protocoles dans différents domaines de coopération, notamment dans les secteurs de l'éducation, de l'industrie, de la défense, de la justice, de l'agriculture, de la culture, des sports, du commerce, entre autres.

"Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes des partenaires stratégiques de l'Angola et il y a une volonté politique de renforcer encore plus cette coopération", a-t-il souligné.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la Turquie remontent à 1980 et sont soutenues par des accords de coopération couvrant des secteurs tels que l'éducation, la pêche, la science et la technologie, le pétrole et le gaz, l'industrie et l'agriculture.

La Turquie est un pays eurasien qui occupe toute la péninsule anatolienne (Asie Mineure), à l'extrême ouest de l'Asie, et s'étend à travers la Thrace orientale (également connue sous le nom de Roumélie) en Europe du Sud-est.

ANGOP - Monsieur l'ambassadeur, comment caractérisez-vous la Turquie en termes politique, économique et social ?

Alp Ay (A.A) - Tout d'abord, je voudrais souligner que la Turquie est un acteur mondial et régional. Par exemple, notre Président a récemment rencontré ses homologues de Russie, d'Iran et des États-Unis. Autant que je sache, il n'y a actuellement pas beaucoup de pays qui peuvent le faire.

Aujourd'hui, la Turquie occupe une position de médiateur, qui tente d'équilibrer les plus grands conflits au niveau du monde et de la région, en particulier. Nous croyons que nous avons un certain pouvoir pour cela.

Un autre exemple que je voudrais citer est que la Turquie fait partie de la table de pourparlers entre les Nations unies (ONU), les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, qui vise à trouver un moyen de transporter des produits agricoles depuis l'Ukraine.

La Turquie accueille, depuis plus de 10 ans, le plus grand nombre de réfugiés au monde. Nous sommes membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), du Conseil de l'Europe, d'organisations asiatiques, ainsi que des membres observateurs de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Elle a d'assez bonnes relations avec tous les pays, mais naturellement ce n'est pas toujours un " paradis ". Notre position géographique n'est pas facile. Au sud, nous avons, depuis quelques années, la crise en Syrie et avec un autre voisin, l'Irak, même si la situation est plus contrôlée.

Les autres voisins sont l'Iran, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui ont également toujours des tensions. Et de la mer, nous sommes amis avec la Fédération de Russie. En cela se résument nos relations extérieures.

En interne, la Turquie a été confrontée au problème du Covid-19, qui a touché, de la même manière, d'autres pays. Notre pays, économiquement, a également ressenti les effets négatifs de cette pandémie et du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous pensons que le monde finira par souffrir, de manière significative, notamment avec l'impact sur le prix du blé.

Face à cette situation, la Turquie s'est également efforcée de minimiser cet impact négatif.

Nous, comme l'Angola, connaissons très bien le sens du mot solidarité et, à titre d'exemple, nous avons réussi à organiser le Sommet Turquie-Afrique, qui a fini par nous donner la prérogative de renforcer la coopération avec plusieurs pays africains.

ANGOP - Quand pensez-vous que les négociations pour l'adhésion à part entière de la Turquie à l'Union européenne devraient reprendre ?

A.A - A ma connaissance, il y a quelques années ces négociations ont été gelées. Mais je peux expliquer : la Turquie est candidate depuis des décennies à l'adhésion à l'Union européenne (UE), et cet objectif stratégique, du point de vue de mon pays, n'a pas changé. Cependant, je pense que l'UE devrait regarder où elle veut aller.

Il faut regarder cette adhésion sous deux angles : le premier est le versant technique (enjeux techniques), qui selon nous doit perdurer, et le second concerne l'enjeu politique. Je pense qu'il doit y avoir une volonté politique des deux côtés.

Nous pensons qu'au sein de l'UE, il y a des pays dont les fondamentalismes bloquent la Turquie. Nous avons envoyé le message à l'UE que le monde a changé.

Les besoins et les pouvoirs évoluent également, et cela ne devrait pas rester entre les mains de certains États membres.

Le processus est toujours sur la table et nous pensons que le temps nous montrera comment franchir les étapes suivantes.

ANGOP - Quelle est votre opinion sur l'élargissement de l'OTAN ?

A.A - Je voudrais répondre à cette question par un exemple : imaginons une famille dans une maison. Les membres de cette famille, par nature, défendent leur foyer. Quiconque habite cette maison est protégé par toute la famille.

Pensez à une rue qui a des maisons familiales, les membres protégeront leur propre maison et les résidents de cette rue. Naturellement, ils doivent faire confiance aux autres familles qui vivent dans cette rue et cette confiance ne peut se résumer à une confiance de coopération, il doit y avoir une confiance " de vie ou de mort ". C'est en fait ce qu'est une alliance pour la sécurité intérieure. Les alliés protégeront leurs propres membres et certains mourront dans le processus.

Pourquoi est-ce que je cite cet exemple ? Parce que l'OTAN est ce genre de rue et nous croyons qu'avec cette caractéristique de l'organisation, c'est le genre de sécurité dont le monde a besoin.

La Turquie a toujours été un membre important de l'OTAN, notamment compte tenu de la puissance de ses forces armées et de sa position géographique. En ce qui concerne l'élargissement, en ayant d'autres membres dans notre rue, nous devrions, en principe, être satisfaits parce que la rue sera plus enrichie.

Par conséquent, les nouveaux arrivants doivent avoir pleinement confiance, car il ne s'agit pas de coopération économique.

Si le nouveau venu protège un voleur qui m'a volé il y a quelque temps, naturellement je n'aurai pas entièrement confiance en ce nouveau venu.

Bien sûr, nous sommes satisfaits de l'élargissement de l'OTAN, mais parmi ceux qui y sont depuis plus longtemps, il doit y avoir une confiance totale dans les nouveaux venus. Nous croyons et sommes d'accord avec l'entrée de nouveaux membres et il ne devrait y avoir aucune préoccupation majeure. Comme il ne s'agit pas d'une organisation économique, l'inscription doit avoir le consentement de tous les membres. Nous pensons qu'étant donné que nous nous engageons à respecter les principes généraux, il n'y aura pas de soucis majeurs, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'organisation.

ANGOP - Quels sont les défis de la Turquie dans le contexte économique international actuel, marqué par la crise politique entre la Russie et l'Ukraine ?

A.A - La situation n'est pas facile. Il y a une attaque d'un pays à l'autre, pour telle ou telle raison. La Turquie a toujours entretenu de bonnes relations avec les deux pays. Depuis le début de la crise, notre position a toujours été de faire en sorte que les parties s'assoient autour de la table et se parlent. Naturellement, ce conflit affecte les lignes de sécurité des pays d'Europe et a des conséquences dramatiques sur le plan humanitaire.

Toutes ces situations ont bien sûr des effets négatifs d'un point de vue économique. Il faut regarder l'histoire. Cela nous montre qu'en cas de conflit, aucune des parties ne gagne. Dans ces situations, nous pensons que nous devrions dialoguer.

ANGOP - Quelles politiques/plans avez-vous pour aider au développement de l'Afrique ?

A.A - La Turquie, en tant que partenaire de l'Afrique, a défini des projets de cinq à dix ans, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur le plan stratégique de l'Union africaine (UA). Comme nos partenaires africains, nous n'aimons pas parler et ne rien faire. Il existe des projets solides, notamment en ce qui concerne la construction d'infrastructures, d'unités hospitalières, de lignes de transport, d'électricité, entre autres.

Nous sommes l'un des pays qui ont essentiellement des ambassades dans presque tout le continent africain. Il y a environ 46 représentations diplomatiques en Afrique. Avec l'UA, nous avons essayé de nous compléter, notamment du point de vue des relations bilatérales. Nous avons travaillé dans le domaine de l'éducation et cherché à voir comment nous pouvons nous entraider, et cela est suivi sur le terrain par les gouvernements et l'UA.

En tant que partenaires de l'UA, nous croyons en une organisation régionale forte et un partenariat solide. Pour cela, nous essaierons d'aider les structures de cette organisation et, bien entendu, coordonnerons nos politiques de coopération avec elle.

ANGOP - Comment voyez-vous les conflits en Afrique ? Selon vous, quelles sont vos motivations et vos solutions ?

A.A - Aujourd'hui, l'Afrique tente malheureusement de mettre fin à plusieurs conflits brûlants, tout en essayant de prévenir ceux qui peuvent survenir. Avec ses traditions séculaires, sa beauté et son potentiel, ce grand continent ne mérite pas cette situation. Je crois que les vestiges physiques et psychologiques de la période coloniale sont les principales causes des conflits en Afrique.

La Turquie a toujours défendu le principe des " solutions africaines aux problèmes africains ". Nous avons donc toujours essayé, essayons et continuerons d'essayer de soutenir les efforts et les initiatives africaines pour mettre fin aux conflits pour le bien des peuples africains.

Personne ne peut sous-estimer le potentiel qui existe sur ce continent et ses habitants, soit sur le plan économique, politique ou social. L'Afrique dispose de tous les outils nécessaires pour surmonter ces défis.

Le partenariat stratégique entre la Turquie et l'UA se fonde sur cette perspective. À ce stade, je dois souligner comment nous voyons et suivons la position de l'Angola à cet égard. Actuellement, le peuple angolais peut être fier du fait que son pays est un médiateur/facilitateur important dans les conflits sur le continent africain.

La Turquie soutiendra toujours les formes de résolution des conflits basées sur ces principes.

ANGOP - Comment évaluez-vous l'état actuel des relations de coopération entre la Turquie et l'Angola ?

A.A - Les relations de coopération entre la Turquie et l'Angola sont parfaites. Je suis arrivé à l'ambassade de Luanda en janvier 2019 et, à cette époque, il y avait déjà une volonté politique de part et d'autre de les renforcer.

Quand j'ai regardé le scénario, nous n'avions qu'un seul accord. Nous n'avons pas eu de visite de haut niveau, mais heureusement, il y a une volonté politique. C'est pourquoi nous attachons toute l'importance à la visite du Président João Lourenço en Turquie en juillet 2021. La visite a été un grand succès. Pour cette raison, trois mois plus tard, le Président de la Turquie est venu en Angola.

Naturellement, dans les deux visites, de nombreux ministres ont été impliqués. Finalement, mon président et son homologue angolais nous ont demandé (les ambassadeurs) de nous rendre visite. Dans ce cadre, les ministres devraient faire de même et faire le travail sur le terrain. Dans le contexte de ces visites, nous avons ainsi plus de 20 protocoles d'accords signés entre les deux pays.

Actuellement, nous avons des visites de ministres et de secrétaires d'État dans différents domaines pour parler des grands projets industriels en Turquie en Angola, de l'éducation, de la défense, entre autres. Nous avons travaillé très honnêtement pour renforcer cette relation.

Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes des partenaires stratégiques et qu'il y a une volonté politique de renforcer encore ce partenariat. Même à cette époque, nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait des vols directs entre la Turquie et l'Angola, ce qui a eu des effets positifs à plusieurs égards.

Nous suivons le processus des élections générales en Angola et nous pensons que, quels que soient les résultats, la Turquie sera, comme l'Angola, intéressée à poursuivre cette relation amicale.

ANGOP - En octobre 2021, les deux pays ont signé des accords dans les domaines de l'assistance mutuelle, des douanes, de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la culture et du tourisme. Lequel de ces domaines nécessite une amélioration ou un renforcement ?

A.A - Permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Par exemple, il existe un accord réciproque de protection des investissements. Cet accord donne une sécurité au secteur privé, pour que les entrepreneurs sentent que leurs gouvernements sont alignés. Nous avions deux protocoles d'entente dans le secteur minier, en plus de projets conjoints en développement dans divers secteurs économiques.

Nous avons également des accords dans le domaine de l'éducation et de la santé, qui nous aideront à travailler ensemble sur le terrain. Nous travaillons également avec les ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Anciens Combattants, entre autres.

Ces accords nous montrent la position stratégique des deux pays, basée sur la confiance. Nous avons également des accords dans le secteur agricole, qui sera ma priorité après les élections du 24 août.

Nous travaillons également avec d'autres secteurs, tels que la justice et les droits de l'homme, l'économie et les questions douanières, qui faciliteront les échanges entre nos pays. Il existe même un accord sur la prévention de la double imposition. Tous ces mécanismes juridiques qui ont été signés ont contribué à une collaboration plus étroite des secteurs.

ANGOP - L'éducation est l'un des secteurs qui stimulent et soutiennent le développement de toute nation. Pourriez-vous détailler l'étendue de la coopération dans ce domaine entre les deux pays ?

A.A - Nous avons commencé à accorder des bourses avant même que les accords gouvernementaux n'existent. Je pense que ce processus a commencé en 2012/2013.

Il existe deux conventions d'octroi de bourses d'études supérieures qui réglementeront et renforceront leur attribution. Bien qu'il y ait une volonté politique, nous croyons, comme l'Angola, que nous avons une structure.

ANGOP - Connaissez-vous le nombre d'étudiants angolais en formation en Turquie et dans quels domaines ils se spécialisent ?

A.A - Malheureusement, le nombre d'étudiants n'est pas encore très expressif. Nous avons un programme annuel de bourses d'études pour les diplômes de licence, de maîtrise et de doctorat. Chaque année, 10 étudiants angolais sont envoyés en Turquie, un nombre qui résulte du processus de candidature. Nous ne limitons pas les domaines de formation. Ce sont les étudiants qui choisissent et, à la suite de leurs choix, nous les envoyons dans notre pays.

Le programme d'envoi de 10 boursiers par an n'est pas lié aux accords signés.

Dans le cadre de ces bourses, les étudiants ont la possibilité d'apprendre gratuitement la langue turque pendant un an et, bien sûr, nous offrons la possibilité de choisir l'université dont la langue de choix est l'anglais. Nous devons également travailler pour surmonter la barrière de la langue portugaise. Nous y attachons de l'importance, car nous sommes également membres-observateurs de la CPLP.

A titre d'exemple, nous étudions la possibilité d'introduire le cours de langue portugaise dans les universités turques et en Angola l'enseignement de la langue turque. Il reste encore beaucoup de travail à faire. En fait, nous sommes partis de zéro. Pour cette raison, j'aime beaucoup mon pays, j'aime l'Angola et nous ferons tout en partenaires.

Quand je parle d'accords, je dois dire que des projets de partenariat sont également à l'étude entre l'Agence de presse turque, Anatoli, et l'ANGOP, entre la télévision turque et la télévision publique angolaise et entre la Radio Diffusion de la Turquie et la Radio Nationale d'Angola.

ANGOP - La Turquie a des intérêts en Angola dans les domaines du commerce et de l'industrie. Pourriez-vous dire exactement dans quelles régions les industriels turcs sont présents au pays ?

A.A - Le premier et majeur investissement turc en Angola est la gestion des forges de Cassinda (municipalité de Jamba, à 315 kilomètres à l'est de la ville de Lubango, dans la province de Huíla), gérées par une grande entreprise turque. L'objectif est d'en faire une puissance exportatrice d'acier.

ANGOP - Quels autres segments économiques pourraient bénéficier, à court et moyen terme, de vos investissements ?

A.A - Je sais qu'une des grandes entreprises de Turquie réalisera l'électrification du Sud et du Nord de l'Angola. Il existe également des projets dans le domaine de l'agriculture. Ces projets concernent les grandes industries.

Un autre projet que nous étudions également se situe dans le domaine textile. Nous ne parlons pas de commerce, mais de projets communs d'infrastructure et d'investissement. Je parle de produire quelque chose localement. On s'intéresse aussi, surtout, au domaine des forêts.

ANGOP - Après l'accord entre Turkish Airlines et TAAG, comment évaluez-vous la circulation des touristes dans les deux pays ?

A.A - Les vols directs ont commencé à la mi-octobre. Je ne suis pas dans cette affaire. La circulation des touristes n'est toujours pas satisfaisante. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il est prévu qu'avec l'ouverture de ces vols, il y aura des visites réciproques de citoyens turcs et angolais.

ANGOP - Combien de touristes (à tous les niveaux) entrent en Turquie ?

A.A - Je peux dire que nous avons un nombre d'environ 850 passagers par mois (flux total). C'est un chiffre qui ne satisfait toujours pas, car Turkish Airline vient tout juste de créer son propre bureau. Pour l'instant, il n'a fait aucune publicité.

L'objectif est d'augmenter ce nombre. Les Angolais pourront voyager dans d'autres pays en utilisant Turkish Airline. La compagnie aérienne turque est l'une de celles qui volent vers plus de destinations dans le monde.

ANGOP - Quelles sont les marchandises les plus transportées de la Turquie vers l'Angola et vice versa ?

A.A - La Turquie exporte des denrées alimentaires et d'autres produits vers l'Angola, notamment du blé, des machines, des appareils électroménagers, des fournitures hospitalières et sanitaires, etc. L'Angola exporte du bois, des ferrailles et de l'aluminium vers la Turquie.

ANGOP - Le volume actuel des affaires entre les deux pays est-il satisfaisant ?

A.A - Le volume d'affaires entre les deux pays est insuffisant. C'est encore un nombre bien en deçà de celui souhaité. Actuellement, ce chiffre est d'environ 250 millions de dollars par an. L'objectif est d'atteindre un milliard par an.

Cette année, c'est sûr, il y aura une augmentation du chiffre d'affaires. Nous ne devons pas oublier que cette augmentation devrait se produire grâce aux événements qui ont eu lieu dans les relations bilatérales ces derniers temps.

ANGOP - La 37e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA/2022) a eu lieu récemment, à laquelle ont participé des exposants nationaux et étrangers de 15 pays. Quels commentaires pouvez-vous faire à propos de l'événement ?

A.A - Malheureusement, cette année, il y a eu une timide participation des entreprises turques à la FILDA. Il n'y avait pas de raison particulière. Nous avons fini par échouer dans une foire très importante, mais nous continuerons à travailler pour participer de manière importante aux prochaines éditions.

Nous travaillerons également pour une plus grande participation des entrepreneurs angolais aux foires en Turquie et nous consacrerons une journée spéciale à l'Angola et à la Turquie.

ANGOP - Auparavant, vous avez mentionné les élections générales du 24 août en Angola. Quelles sont les attentes de votre pays concernant cet événement ?

A.A - L'Angola est ma deuxième patrie, et je vais être très honnête. Les élections sont et seront toujours importantes pour que la société contribue à un pays meilleur. Elles continueront d'être le moyen le plus viable pour les citoyens d'exprimer leurs souhaits et leurs désirs.

L'Angola et les Angolais ont une très longue tradition, mais en tant que pays démocratique, ils sont encore très jeunes. Je pense qu'à chaque élection, l'Angola devient plus fort en termes de démocratisation. La Turquie et moi soutiendrons toujours les efforts de l'Angola dans ce processus et, après les élections, nous continuerons à montrer un pays meilleur.

Nous croyons que les résultats seront la voix du peuple angolais, ils seront toujours bons et que, de ces élections, l'Angola sortira plus fort et continuera à travailler pour la stabilité de sa région.

Je saisis cette occasion pour exprimer mes condoléances au peuple angolais à l'occasion de la disparition de l'ancien Président de la République, José Eduardo dos Santos, décédé en juillet.

Certes, l'Angola a perdu l'une des personnalités marquantes de son histoire, ainsi que l'Afrique.

L'interviewé

Avec le statut d'ambassadeur résident, Alp Ay a dirigé la mission diplomatique en Angola depuis trois ans et demi.

Il a déjà travaillé en République tchèque, en Suède, au Conseil de l'Europe et au Secrétariat général de l'UE.

Marié et père d'un fils, il est diplômé de l'Université technique du Moyen-Orient, Département des relations internationales.

Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1994 et a commencé à travailler au Département des États d'Asie centrale.

Il a servi dans la marine turque et a commencé sa carrière diplomatique en 1997 en tant que troisième secrétaire à l'ambassade de Turquie à Riyad, en Arabie saoudite.

De 1999 à 2019, il a occupé des postes intermédiaires et supérieurs, en mettant l'accent sur les troisième et deuxième secrétaires de la mission diplomatique de son pays en République tchèque ; Premier secrétaire et conseiller à la Mission permanente de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe.

Il faisait partie du personnel international du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (Thomas Hammarberg de Suède).

Il a travaillé dans l'équipe de pays pour la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie sur des sujets généraux tels que la discrimination, la liberté de croyance ainsi que l'objection et la conscience.

Il a été chef du département des affaires politiques au secrétariat général de l'UE, conseiller et premier conseiller à l'ambassade de Turquie à Stockholm (Suède), chef du département Europe du Nord et pays baltes et responsable des relations bilatérales avec la Suède, la Finlande, le Danemark, la Lituanie, Estonie et Lettonie.

Il a été directeur général adjoint des organisations politiques internationales et responsable de la coordination générale des relations de la Turquie avec l'Assemblée générale des Nations Unies, de la réforme de l'ONU, du budget de l'ONU, des candidatures et des élections internationales, de l'Alliance des civilisations, de la CPLP, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, OHM, UN OCHA, ICC, aide humanitaire et droit humanitaire.

Il est, depuis 2019, ambassadeur de la République de Turquie en Angola.