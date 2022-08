Afrique: Le Président de la République satisfait de l'engagement des athlètes angolais

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé ce lundi sa satisfaction face à la conquête de 67 médailles remportées par les sélections angolaises aux championnats africains de Jiu-jitsu, Judo et Luttes. Lors de l'audience accordée à un groupe d'athlètes des différentes sports, João Lourenço a été informé que l'Angola avait remporté 29 médailles d'or, 22 d'argent et 16 de bronze lors des championnats organisés cette année en Angola, en Algérie et au Maroc.

Le Président de la République l'a considéré comme une fierté pour l'Angola et une démonstration que les jeunes Angolais sont sur la bonne voie.

"Notre devise pour la jeunesse devrait être : non à la drogue, non à l'alcool, oui au sport et oui aux études", a recommandé João Lourenço, en s'adressant aux athlètes.

João Lourenço a déclaré que les conquêtes représentaient le bon côté de la jeunesse angolaise, car elle soutient de nobles causes, parmi lesquelles se distingue la pratique du sport.

Au cours de la cérémonie, trois médailles et un trophée ont été symboliquement remis au Président de la République de l'Angola.

Suite à leurs prouesses, les trois sélections angolaises de lutte se sont qualifiées pour les championnats du monde, qui vont se dérouler cette année dans trois pays européens.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, a assisté à l'audience.