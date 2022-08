Angola: João Lourenço aborde les projets de lutte contre la sécheresse avec des hommes d'affaires chinois

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a discuté, ce lundi, à Luanda, des questions liées aux projets de transfert d'eau des rivières vers les localités frappées par la sécheresse, dans les provinces de Huila, Namibe et Cuanza Sul, avec le chef de la société Power China International Group Limited, Ji Xiaoyong.

Le président du Conseil d'administration de la société chinoise a déclaré à la presse, à l'issue de l'audience, que les projets étaient déjà dans leur phase préliminaire, sous l'égide des ingénieurs de Power China, et semblaient aux travaux d'ingénierie du système de transfert d'eau de la rivière Cunene, dans la municipalité de Cafu, vers les localités d'Ombala yo Mungo, Ndombendola et Namacunde.

" Ce sont des projets, essentiellement, liés à la lutte contre la sécheresse dans ces trois provinces. Nous travaillons à un stade préliminaire, donc pour l'instant, nous ne pouvons pas avancer les coûts ", a déclaré Ji Xiaoyong.

Le canal de Cafu, inauguré en avril dernier par le Président de la République, João Lourenço, consiste en un système de captage et de transfert de l'eau de la rivière Cunene vers différents villages, à travers un pipeline de 160 kilomètres le long duquel ont été construits 30 lieux d'abreuvement du bétail, d'une capacité de 30 millions de litres chacun.

Une grave sécheresse dans le sud du pays a fait des centaines de morts dans les zones les plus critiques du pays et des centaines d'autres familles se sont retrouvées sans nourriture, forçant des milliers de personnes à se déplacer et se réfugier. La sécheresse a également causé la mort de milliers de têtes de bétail.

En raison de la sécheresse, des milliers d'enfants ont été contraints d'abandonner l'école et souffrent de malnutrition aiguë, ainsi que plus d'un million de personnes dans le centre et le sud de l'Angola ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.

A l'époque, la société s'était mobilisée et avait fait un don de vêtements usagés et produits alimentaires aux victimes de la sécheresse dans le sud de l'Angola.