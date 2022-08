Afrique: Renforcement des capacités des OSC membres de la COPAC Gabon

Un atelier de renforcement des capacité des OSC membres de la Coalition des organisations de la société civile pour la paix et la sécurité (COPAC Gabon) s'est tenu le 4 août 2022 à l'incubateur de l'Ong Malachie. Cette rencontre a été présidée par Pepecy Ongouliguende et sous la modération de Gwenaëlle Laury Simbi de l'Ong Finance Solid. Ces échanges du donner et du recevoir font suite aux sessions des des 25 et 26 juillet de la même année et au même lieu.

Les travaux se sont ouverts avec le renseignement par les participants du formulaire d'évaluation des connaissances échelonnées de 1 à 5 sur 7 notions du contenu du programme ( définition du plaidoyer, politique publique et plaidoyer, et décideurs, différence entre plaidoyer et lobbying, approches du plaidoyer, élaboration d'un plan de plaidoyer ciblé, choix des activités du plaidoyer et des outils de communication).

A la suite de la formation en "communication et plaidoyer pour les membres de la COPAC, offerte par WANEP, avec le soutien du partenaire wellspring, une session de renforcement des capacités des OSC a été organisée par la COPAC Gabon dont l'Ong Malachie est le point focal. Cette formation s'inscrit dans la série d'activités relatives au projet de renforcement d'un mécanisme d'alerte précoce et de réponse sensible au genre pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre phase II.

En outre, cette restitution aux OSC membres de la COPAC GABON s'est articulée autour des points suivants :

intégration de la notion d'alerte précoce ;

renforcement des capacités organisationnelle et institutionnelle ;

renforcement du réseautage ;

professionnalisation et crédibilité ;

illustration de l'arbre à conflit et approbation des éléments structurels des conflits ;

promotion des stratégies de prévention des conflits ;

appropriation de plaidoyer et communication en matière de politique publique.

Pour rappel à des fins utiles, la COPAC est la coallition des organisations de la société civile pour la paix et la sécurité en Afrique centrale. À ce titre le plaidoyer en matière de politique publique est l'outil essentiel dans le processus de paix et de sécurité.

Par définition, le plaidoyer en matière de politique publique est un ensemble d'actions bien programmé et organisé destiné à influencer les politiques de manière efficace. Il s'agit d'orienter la manière dont les politiques publiques sont appliqués, afin de renforcer le pouvoir des populations marginalisées.

Il s'agit en somme de s'attaquer au causes sous-jacentes d'un problème pour rendre justice et "peser" sur les politiques et pratiques de ceux qui sont au pouvoir. Le plaidoyer en matière de politique publique est donc fait à l'endroit des décideurs. Car la politique publique consiste entre autre à la prise des décisions politiques pour la mise en œuvre des programmes visants à atteindre des objectifs sociétaux. Il peut s'agir d'une législation, un programme, un plan, un projet, etc..

Rappelons que le lobbying est une stratégie du plaidoyer. Il apparaît donc comme un outil essentiel pour les OSC afin d'atteindre des résultats probants au profit des populations en matière de changements sociétaux.

En revanche, le plaidoyer n'est pas une campagne de sensibilisation. Il n'est pas non plus une campagne de communication, de vulgarisation ou d'information. Le plaidoyer n'est surtout pas une confrontation. Mais un processus délibéré de communication convaincante.

La séance s'est achevée sur une seconde évaluation des connaissances pour juger apostériori du niveau des participants sur les notions évoquées dans le formulaire mentionné plus haut.

Ainsi, ont repondu presents les OSC suivantes :

COPAC Gabon (représentée par Pepecy Ongouliguende) ;

ONG MALACHIE, point focal (représentée par Mlle Aimée Paule Assame Bouguinzi ) ;

ONG FINANCE SOLID' ( représentée par Gwenaëlle Laury Simbi , présidente) ;

ONG BENEDICTA CANTAL (Représentée par Mme Yasmine Marat Abyla , présidente) ;

Association IBOGAÏNE ( représentée par Mme Nkolo Mensah Nancy epse Quentin de MONGARYUS) ;

CAREPSHU (représenté par Jean Claude Ongouliguende) ;

Association Jeunesse Glorieuse (représentée par Ntetome Bobebe président)