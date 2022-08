Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 aout 2022

Rdc : Rébellion dans l’est- Blinken se prononce

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken en visite en République démocratique du Congo a évoqué le mardi 09 aout, la préoccupation des États-Unis après des informations "crédibles" faisant état d'un soutien du Rwanda à une rébellion qui a resurgi dans l'est congolais. « Nous sommes très préoccupés par les informations crédibles selon lesquelles le Rwanda a soutenu le M23 », a déclaré le secrétaire d’État américain lors d'une conférence de presse à l'issue d'un tête-à-tête avec le président congolais Félix Tshisekedi.( Source : Euronews)

Cameroun : Insécurité- Le Bir met la main sur des « rebelles centrafricains »

Le Bataillon d'intervention rapide (Bir) a mis la main sur plusieurs individus de nationalité centrafricaine et appartenant au mouvement rebelle centrafricain « 3R » (Retour, Réclamation et Réhabilitation), spécialisés dans des enlèvements de personnes et de rançonnement des populations, a annoncé lundi soir la radio nationale. (Source : Journal du Cameroun)

Tchad: Après la signature de l’accord de Qatar- Des réactions

L’accord signé lundi08 aout au Qatar entre le gouvernement militaire tchadien et des groupes d’opposition, en vue de l’ouverture d’un dialogue national pour la paix suscite des réactions mitigées. Alors que certains Tchadiens saluent cette avancée, d’autres déplorent le retrait des factions rebelles les plus importantes. (Source : Euronews)

Côte d’Ivoire : Emplois jeunes- 400 jeunes pour les Thimo

Le maire d’Abobo, Kandia Camara, a procédé, le mardi 9 aout 2022, au lancement officiel de la deuxième phase des travaux à haute intensité de main d’œuvre (Thimo), au profit des jeunes de cette commune. Ils sont au nombre de 400, soit 300 jeunes du Programme d’urgence pour la commune d’Abobo (Puca) et de 100 autres de l’Agence emploi jeunes (Aej) retenus pour cette deuxième des Thimo.( Source : fratmat.info)

Mali : 21 morts à Tessit- Une attaque attribuée aux jihadistes

Une attaque attribuée à des jihadistes a fait au moins 21 morts, dont dix-sept soldats, et 22 blessés, dimanche, dans la ville de Tessit, dans la zone dite des trois frontières. Au moins dix-sept soldats et quatre civils ont été tués, dimanche, après une attaque attribuée à des jihadistes dans la ville de Tessit située dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, a affirmé l'armée malienne lundi 8 août au soir.

Burkina-Faso : Terrorisme- Au moins 15 militaires fauchés par deux mines

Selon l’Aib,15 militaires burkinabè ont été fauchés le mardi par deux mines aux environs de Namsiguia dans la province du Bam. La source cite un communiqué de l’armée.

Bénin : Décrispation- Sogblo réclame la libération des prisonniers politiques

Il y a eu des échanges récemment entre Les échanges Nicéphore Soglo et le Chef de l’Etat Patrice Talon. Selon la presse locale, celles-ci ont tourné autour des questions d’actualité dont la décrispation de la situation sociopolitique nationale. Nicéphore Dieudonné Soglo dit être dans une logique d’apaisement pour le retour à la cohésion. Pour un véritable retour à la paix, l’ancien maire de la ville de Cotonou veut du président Patrice Talon, la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques.