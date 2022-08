Soudan: Al-Burhan affirme la position ferme du pays sur la condamnation d'extrémisme et de terrorisme

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a souligné la position inchangée du Soudan pour la condamnation de toutes les formes d'extrémisme, de terrorisme et d'activités criminelles. Il a dit que le Soudan a joué un rôle grand et pionnier pour la stabilisation et la sécurité du continent Africain à travers le combat du phénomène du terrorisme, de la migration illégale et de toutes les formes de crimes organisés transnationaux, en dépendant de ses efforts et de ses propres capacités et de sa coopération avec les pays amis et frères afin de parvenir à la paix et à la sécurité sur le niveau africain et international.

Lors de son discours devant la séance d'ouverture de l'atelier de travail sur "Le rôle de l'immunisation intellectuelle dans la lutte contre le terrorisme" qui a été organisé par le Service des Renseignements Généraux en coordination avec le Comité des Services de Sécurité et des renseignements de l'Afrique (CISSA) à l'Hôtel Corinthia à Khartoum aujourd'hui , Al-Burhan a dit que la convocation de l'atelier coïncide avec le temps où le Soudan attend une nouvelle ère dans laquelle le peuple Soudanais aspire voir un accord national inclusif dans lequel toutes les forces politiques, sociétales et de jeunesse participent pour contribuer à la formation d'un gouvernement civil pur qui doit compléter le terme restant de la période de transition et organiser des élections libres et équitables qui répondent aux aspirations du peuple Soudanais.

Il a indiqué que le Soudan, comme d'autres pays, rencontre au phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme et que le Soudan déploie de gros efforts pour combattre ce phénomène à travers les différents moyens, y compris les services de sécurité, la promulgation d'un certain nombre de législations et de lois, la ratification d'un certain nombre d'accords régionaux, internationaux et bilatéraux, révélant que le Soudan a mis en place un certain nombre de mécanismes de contrôle les frontières avec les pays voisins pour travailler ensemble dans le cadre du système régional et international pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme..

Le Président du CST a renouvelé l'engagement du Soudan à combattre toutes les formes de terrorisme par tous les moyens possibles et disponibles, en particulier à travers la méthode du dialogue intellectuel et le soutien de l'expérience de traitement intellectuel initié par le Soudan.

" Nous sommes pleinement convaincus et avons confiance en capacités et les expériences du CISSA qui le qualifient pour combattre les phénomènes du terrorisme, de l'extrémisme, de la criminalité transnationale organisée et de la migration illégale, ainsi que pour surmonter tous les défis de sécurité dans le continent Africain via la coopération, la coordination et le renforcement des relations à travers le travail sérieux et sincère pour combattre ces phénomènes" a dit Al Burhan.

Al-Burhan a annoncé son plein soutien et la mise en œuvre des recommandations qui se solderont par l'atelier de travail.