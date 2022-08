Soudan: Directeur des Renseignements Généraux affirme la disposition du pays à coopérer pour combattre le terrorisme

Khartoum — Le Directeur du Service des Renseignements Généraux, Général Ahmed Ibrahim Mufaddal, a affirmé la disposition du Soudan à travailler et à coopérer avec tous en toute transparence dans le domaine de la lutte contre le terrorisme sur le niveau bilatéral ou collectif dans la plus grande mesure possible.

S'adressant à la séance inaugurale de l'atelier de travail sur le rôle de l'immunisation et du traitement intellectuel pour la lutte contre le terrorisme, organisé par le Service des Renseignements Généraux en coordination avec les Services de Sécurité et de Renseignements Africains (CISSA) à l'Hôtel Corinthia à Khartoum, le Général Mufaddal a souligné que le combat compréhensif du phénomène du terrorisme nécessite la coopération étroite dans le domaine de l'échange des informations afin d'exposer les groupes terroristes, leurs méthodes, leurs moyens et leurs opérations, et de déraciner leur activité.

Mufaddal a déclaré que le terrorisme international est depuis plusieurs années l'un des défis les plus graves rencontrant le monde , bien que ce ne soit pas du tout le plus dangereux, et que le danger du terrorisme augmente avec l'aggravation des tragédies et les dommages qui en résultent, qui ne se limitent pas à la perte de vies innocentes et aux dégâts des propriétés, mais la question va au-delà des entités et des pays et menace leur progrès et leur stabilité.

Il a indiqué que le terrorisme ne se limite pas à certains pays plutôt qu'à d'autres ou à une région spécifique sans d'autres, mais qu'il frappe partout et utilise toutes les armes possibles, bénéficiant largement de progrès scientifique dans le domaine de la technologie et de la communication.

Le Général Mufaddal a souligné que la lutte contre le terrorisme constituait un objectif stratégique et une question fondamentale pour le Soudan, c'est pourquoi de grands rôles ont été joués par le Soudan en coopération avec les pays voisins, les États de la région et la communauté internationale pour éradiquer ce phénomène.

Il a déclaré que le Soudan a réussi à démanteler la plupart des cellules terroristes actives dans le pays grâce aux efforts acharnés qui ont été déployés à la suite de la surveillance et des frappes préventives.

Il a également expliqué dans son discours que le Soudan a développé l'expérience du dialogue intellectuel avec les extrémistes et les victimes du terrorisme, à travers l'approche du traitement intellectuel des extrémistes et leur intégration dans la société par des moyens qui respectent les droits de l'homme et la dignité, parallèlement aux mesures sécuritaires et légales dont l'expérience a prouvé qu'elles ne sont pas efficaces seules dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Le Général Mufaddal a dit que le Soudan s'efforce d'établir un centre spécialisé pour réaliser l'immunisation intellectuelle à Khartoum et encourager les études scientifiques relatives à la lutte contre le terrorisme, ajoutant qu'il y aura un département spécialisé dans le domaine de la lutte contre le terrorisme à l'Académie des Etudes Stratégiques et Sécuritaires qui décernera des diplômes académiques supérieurs (diplôme supérieur, maîtrise et doctorat) et permettra aux pays frères et amis d'inscrire leurs cadres dans ces programmes pour spécialiser dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.