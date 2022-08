Afrique: Ali Bongo Ondimba s'entretient avec son homologue de Sao-Tomé et Principe

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a échangé ce jour avec son homologue, Son Excellence Carlos Vila Nova, Président de la République Démocratique de Sao-Tomé et Principe, au Palais Rénovation. Le nouveau Président de la République Démocratique de Sao-Tomé et Principe qui effectuait sa première Visite en terre gabonaise, a évoqué avec le Chef de l'Etat gabonais le renforcement des relations d'amitié unissant nos deux nations, qui partagent de nombreux liens culturels et historiques.

La nécessité de la de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier, agricole ainsi que du transport maritime et aérien, a également été abordée au cours de l'entretien entre les deux Chefs d'Etat.

Cet échange empreint de fraternité et de chaleur a par ailleurs été marqué par la signature d'un Accord portant sur les consultations diplomatiques régulières entre le Gabon et Sao-Tomé et Principe. Les deux Chefs d'Etat ont à cet égard, convenu de la réactivation d'une Commission Mixte entre les deux pays, avant la fin de l'année 2022.

Satisfaits de l'excellence des relations bilatérales entre le Gabon et Sao-Tomé et Principe, les Présidents Ali Bongo Ondimba et Carlos Vila Nova se sont engagés à renforcer leurs convergences de vues sur les grands sujets régionaux, continentaux et internationaux de l'heure, tel que la paix et la sécurité ainsi que la lutte contre le changement climatique.