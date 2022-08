Afrique: Tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération

La CAF a procédé mardi 9 août au tirage au sort des tours préliminaires de la compétition. Quatorze clubs exempts du premier tour préliminaire feront leur entrée au tour suivant. Il s'agit du tenant du titre (Renaissance Berkane-Maroc), de la JS Saoura (Algérie) ou encore de Pyramids (Egypte). Les matchs du 1er tour se disputent en aller-retour du 9 au 11 septembre et une semaine plus tard. Les rencontres du deuxième tour ont lieu début octobre.

Le club marocain Renaissance Berkane lancera sa candidature pour un troisième titre record en Coupe de la Confédération de la CAF contre Kwara United du Nigeria ou l'AS Douanes du Niger. Le tirage au sort des huitièmes de finale et des huitièmes de finale au Caire a opposé Kwara à Douanes en septembre, les vainqueurs se qualifiant pour affronter Berkane en octobre.

Connu sous le nom d'Orange Boys parce qu'ils sont originaires d'une région du nord-est du Maroc qui cultive des agrumes, Berkane est devenu une force formidable dans la compétition de deuxième niveau après une sortie du tour préliminaire en 2016. Ils ont atteint les quarts de finale en 2018, la finale un an plus tard et ont remporté la compétition pour la première fois en 2020 en devançant Pyramids of Egypt 1-0 dans le match décisif pour le titre. Une sortie choc en phase de groupes a suivi quand ils ont défendu le titre, mais Berkane a de nouveau triomphé en mai dernier, battant l'équipe sud-africaine Orlando Pirates aux tirs au but après un match nul 1-1.

Kwara devrait vaincre Douanes, mais leur participation à la Coupe de la Confédération pour la première fois depuis 2007 devrait se terminer au tour suivant contre une équipe de Berkane entraînée par le Congolais Florent Ibenge. Les autres espoirs nigérians, les débutants africains Remo Stars, ont été tirés au sort contre un autre club marocain, les FAR, au tour préliminaire.

Les FAR ont remporté la deuxième édition de la Coupe de la Confédération en 2005 et espèrent une course plus longue cette saison que la dernière, lorsqu'elles ont perdu à domicile et à l'extérieur contre la JS Kabylie d'Algérie en huitièmes de finale.

Les représentants ghanéens de Hearts of Oak, vainqueurs en 2004 de la première édition d'une compétition calquée sur l'UEFA Europa League, attendent les Douanes du Burkina Faso ou le Real Bamako du Mali et devraient progresser.

Le CS Sfaxien de Tunisie, triple détenteur du titre record de la Coupe de la Confédération, a déçu lors de ses récentes apparitions, n'atteignant la phase à élimination directe qu'une fois en trois tentatives.

Cependant, ce serait un choc s'ils ne parvenaient pas à éliminer l'Éthiopien Fasil Kenema ou le Burundais Bumamuru et à atteindre les barrages en novembre contre les 32 derniers perdants de la Ligue des champions de la CAF.

Les matchs du tour préliminaire sont prévus les week-ends du 9 au 11 et du 16 au 18 septembre, les 32 derniers matchs étant prévus pour octobre.