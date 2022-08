Cameroun: NDE-Vacances utiles 2022 - La Fondation Table Ouverte va offrir plus de 1000 kits scolaires et bourses

La protection et la prise en charge psychosociale, sportive et éducative des jeunes est au centre des activités organisées par la Fondation Table Ouverte de Maveun Wamen-CDT Ketcha le Valeureux & Courtès, en cette période de vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, plusieurs enfants n'ont toujours pas l'occasion de s'amuser, d'apprendre, d'être écoutés, d'être formés, de développer des capacités personnelles et d'œuvrer pour des activités d'intérêt général.

En organisant depuis plusieurs années les activités "Ndé Vacances utiles" aux jeunes de l'arrondissement de Bangangté aujourd'hui élargies à ceux du département du Ndé, Célestine Ketcha Courtès Présidente de la Fondation créée en hommage et poursuite des actes de générosité ses parents, reste fidèle à la vision du Chef de l'État et manifeste son engagement d'accompagner les actions du gouvernement en faveur de la jeunesse.

Plusieurs activités sportives, stages de Vacances et formation diverses ont été menées par les jeunes de la Fondation Table Ouverte. Ces actions sont très visibles à Tonga , Bazou, Bassamba et Bangangté ainsi que dans les groupements des 4 chefs lieux d'arrondissements. Les populations saluent d'ailleurs cette initiative qui a contribué à la propreté de nos villes et villages à travers les curages des caniveaux, balayages et nettoyage des édifices public, cantonages le long des axes routiers offrant plus de visibilité aux automobilistes etc... .

La fin des activités de Ndé "vacances utiles " sous le Patronage du Ministre de la Jeunesse et de l'Education Civique , partenaire avec le Programme " Youth Connekt Cameroon " sera marquée par la distribution des Kits scolaires, primes de stage, remise des trophées et récompenses au champion départemental du Tournoi FESTIFOOT Paul Biya, dotation des Comités de vigilance du Ndé en Matériel de sécurisation des personnes et leurs biens, la remise des paquets minimum de rentrée scolaire aux Établissements scolaires.

En rendant hommage à ses parents à travers cette fondation, Célestine Ketcha Courtès assure l'accompagnement, l'épanouissement et le brassage des jeunes du Département du Ndé partant la promotion de l'excellence scolaire le bien-être psychosocial de ceux-ci. Au quotidien les stagiaires assurent des activités d'hygiène et de salubrité, le curage des Caniveaux, et l'embellissement de certains espaces, de Tonga , Bazou en passant par Bassamba et Bangangté.

Quant à la finale du tournoi Festi-foot Paul Biya, au niveau de l'arrondissement de Bagangté accueillera le 13 Août à 13 heures au stade du lycée classique. Pour la grande finale départementale du tournoi FESTI-FOOT PAUL BIYA, ce sera le 19 Août 2022 au même stade. Enfin suivra la cérémonie de clôture qui aura lieu le 20 Août à la Tribune officielle de la place de l'Indépendance de Bangangté.