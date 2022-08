Afrique de l'Est: Visite d'Antony Blinken - Des ONG congolaises et américaines exigent des sanctions contre le Rwanda

Dix-sept organisations et experts congolais et américains ont appelé lundi 8 août le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, à encourager publiquement la tenue d'élections libres et équitables, le respect des droits humains et la lutte contre la corruption lors de sa visite en République démocratique du Congo les 9 et 10 août 2022. Selon eux, Antony Blinken devrait également affirmer des sanctions américaines contre le Rwanda, accusé de lancer des attaques sur le sol congolais.

" Antony Blinken devrait clairement affirmer que les États-Unis imposeront des sanctions ciblées aux responsables gouvernementaux et aux autres personnes qui soutiennent des groupes armés qui commettent des abus. Il devrait également insister sur la nécessité de réformer l'armée congolaise, minée par le favoritisme et les détournements de fonds ", indique le communiqué.

Par ailleurs, " le secrétaire d'État Blinken devrait informer le président rwandais Paul Kagame que les États-Unis ne toléreront aucun soutien au M23, comme l'a fait le président Barack Obama en 2012 ", a déclaré le Père Rigobert Minani Bihuzo du Centre d'études pour l'Action sociale (CEPAS).

" Il devrait insister sur le fait que le gouvernement congolais doit réformer son armée, notamment en améliorant les mécanismes de lutte contre la corruption, en filtrant et en renvoyant les officiers qui commettent des abus, et en enquêtant sur ceux qui ont été impliqués dans des crimes de guerre par le passé ", a poursuivi la même source.

Pour les auteurs de ce document, la RDC devrait exclure la possibilité d'amnistier les responsables de crimes internationaux graves, empêcher les commandants qui se sont rendus coupables d'abus d'intégrer les forces armées congolaises, et prévoir un ambitieux programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration dirigé par une nouvelle équipe.

Halte à la corruption !

Sous la présidence de Félix Tshisekedi, selon eux, " la RD Congo est confrontée à des violations des droits humains et à une corruption généralisée, à des attaques répétées contre des civils par de nombreux groupes armés, et à des institutions démocratiques défaillantes. Les forêts et tourbières du bassin de la RD Congo, essentielles à la lutte contre le changement climatique, sont de plus en plus menacées par l'exploitation forestière et minière. "

Lors de sa visite, " le Secrétaire Blinken devrait dénoncer l'escalade de la répression contre les militants, les manifestants et les journalistes et mettre en garde contre l'intolérance croissante à l'égard des critiques, qui risque de compromettre la tenue d'élections libres, crédibles et tenues dans les délais, en 2022 ", a souhaité Floribert Anzuluni de The Sentry et Filimbi.

Antony Blinken devrait souligner la nécessité d'élections démocratiques conformes aux normes internationales, ont déclaré les organisations.

" Le déplacement du secrétaire Antony Blinken en RD Congo devrait permettre de renforcer les efforts de mise en œuvre d'élections démocratiques, et de lutte contre la corruption et les violations des droits ", a déclaré Ida Sawyer, directrice de la division Crises et Conflits de Human Rights Watch.