Angola: Elections 2022 - João Lourenço valorise les investissements sociaux

Luanda — Le candidat du parti MPLA à la Présidence de la République, João Lourenço, a considéré lundi comme l'une des plus grandes réalisations des cinq dernières années les investissements dans les domaines socio-économiques et la satisfaction de voir des citoyens guéris de divers maladies.

Dans le temps d'antenne accordé à son parti, dans le cadre des élections générales du 24 août, le candidat du MPLA a promis faire des investissements dans les infrastructures, qui garantissent le développement et la construction d'un pays avec une meilleure santé et une meilleure éducation.

Il a promis de continuer à prêter attention à la santé et à l'éducation, donnant également la priorité à l'achèvement des travaux du réseau routier, à l'amélioration de l'approvisionnement en énergie et en eau, ainsi qu'au projet de lutte contre la sécheresse, en Angola.

Pour les élections du 24 août, 14, 399 millions d'électeurs sont inscrits, dont 22.560 résident à l'étranger.

Programme de gouvernance 2022-2027

Dans son programme, le MPLA propose, au cours des cinq prochaines années, de consolider la paix et l'État démocratique de droit, de poursuivre la réforme de l'État, de la justice, de l'administration publique, de la communication sociale, de la liberté d'expression et de la société civile.

Promouvoir le développement équilibré et harmonieux du territoire et du capital humain, élargir l'accès aux services de santé, aux connaissances et compétences techniques et scientifiques, à la culture et au sport, encourager l'entrepreneuriat et l'innovation, sont également des points qui font partie du programme du MPLA.

D'autres actions sont la réduction des inégalités sociales, l'éradication de la faim et de l'extrême pauvreté, la promotion de l'égalité des sexes, la préservation de l'environnement et la modernisation des infrastructures du pays, ainsi que la garantie de la stabilité macroéconomique et le soutien du secteur des affaires pour accélérer la diversification de l'économie.

Le programme comprend également la garantie de la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale, ainsi que la promotion de l'image et du rôle de l'Angola dans le contexte régional et international.