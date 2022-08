Madagascar: Tuerie à Ankazobe - Un complice d'Iarisy capturé

Samedi à Miadanantsaha Anjozorobe, les gendarmes de la compagnie Imerina centrale ont mis la main au collet d'un complice d'Elysé Randrianarisoa, ou Iarisy. Ils ont tous les deux participé à l'incendie criminel ayant fait trente-trois morts à Ambohitriniandriana Ankazobe, le 29 juillet.

Le captif est un dahalo et un kidnappeur récidiviste. En 2020, il avait déjà été capturé par les gendarmes, mais avait bénéficié d'une liberté provisoire au terme de son passage au parquet. Depuis, il est devenu de plus en plus dangereux.

Lors de la perquisition de son domicile, un fusil de chasse de calibre 12, de marque Baïkal et trois cartouches ont été découverts. L'arme appartiendrait à son père, également un dahalo arrêté en mai et actuellement incarcéré à Tsiafahy pour association de malfaiteurs et enlèvement.

Cet acolyte d'Iarisy, 30 ans, était absent à son village la semaine du 25 juillet. D'où, la forte probabilité de son implication dans l'acte de génocide. D'ailleurs, il serait le fournisseur en armes des dahalo. Il figure parmi les personnes recherchées par le tribunal de première instance d'Antananarivo.