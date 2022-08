Madagascar: 21e congrès de la jeunesse luthérienne malgache - De grands préparatifs pour accueillir l'évènement

L'association des jeunes chrétiens luthériens malgaches débute ce matin la 21e édition de son Congrès national. De nombreuses personnalités y sont invitées.

Car Jéhovah ton Dieu est le Dieu Très Haut et le Seigneur des seigneurs " (Deutéronome 10/ 17a). C'est le thème de la grande assemblée des jeunes luthériens de Madagascar qui débute ce jour à Mahajanga. L'évènement se tiendra au Village touristique et durera jusqu'à samedi. Le président de la République, Andry Rajoelina, sera présent à cette cérémonie. On s'attend aussi à la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, qui est membre très active de cette Église.

Hier matin, le site du Village touristique a été le centre d'une grande agitation due aux préparatifs de cette rencontre. Toutes les forces vives ont été mobilisées, des éléments de l'Étatmajor mixte opérationnel (Emmo) de la région Boeny étaient sur place. Des voitures de plaque rouge ont été aussi observées devant le site. Une équipe de la présidence était arrivée à Mahajanga dès dimanche et a rencontré les éléments de l'Emmo sécurité.

Des moyens logistiques drastiques sont déployés, dont l'installation d'un grand chapiteau au milieu de la plage. La sonorisation est déjà en place depuis dimanche également.

Installations vitales

Les deux blocs sanitaires neufs, dont l'un date de 2016, et le dernier il y a deux ans, sont finalement ouverts au public. Ces infrastructures sanitaires comprenant des toilettes, n'ont jamais été utilisées à cause d'un problème d'approvisionnement en eau.

Hier matin, trois camions citernes de la CUM et de la région ont été déployés sur le site pour remplir les tankers et les bidons d'eau. Comme quoi, quand on veut, on peut fournir de l'eau à ces installations vitales au besoin des utilisateurs. Encore mieux : les poteaux électriques installés sur la plage depuis la Journée mondiale des Jeunes catholiques à Mahajanga, il y a deux ans, sont également allumés.

Les établissements scolaires publics accueillent gratuitement les participants, d'après le président de l'association des jeunes luthériens (KTLM), hier. " L'Église luthérienne malgache ne dispose pas beaucoup d'infrastructures d'accueil. Ce sont les écoles publiques qui abritent gratuitement une partie des participants, une collaboration avec la circonscription scolaire de Mahajanga et la direction régionale de l'Éducation nationale de Boeny. Par contre, une charge est payée pour l'hébergement dans les écoles privées. Le culte d'ouverture se commencera à 9 heures ce matin ", annoncé-t-il.

Hier, une messe pour demander la bénédiction divine a été célébrée, dirigée par le secrétaire exécutif du KTLM au niveau du synode provincial de Boeny à Mahajanga, le pasteur Ramarokoto. Quant à la prédication, elle a été prononcée par le pasteur David Tsirimampisa, président synodal du SPBM.

La route menant vers le village touristique sera coupée à partir de la Statue du zébu depuis ce matin. Les groupes évangélistes, entre autres Tanora masina d'Itaosy, Akon'ny Lanitra de Fort-dauphin, Menafify, Gasikara Midera... , animent les soirées. Des concerts ont déjà été organisés par quelques-uns dimanche, notamment par celui du Tanora masina d'Itaosy, à la FJKM Ziona Famonjena.