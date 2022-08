Angola: Élections 2022 - Les partis en lice renforcent la "chasse" aux votes à Lunda Norte

Dundo — Les partis politiques MPLA, UNITA, P-NJANGO et PHA ont renforcé lundi, la "chasse" au vote dans les districts de Chitato, Lucapa et Cuango, par des contacts directs avec les électeurs. Le premier secrétaire provincial du MPLA à Lunda Norte, Ernesto Muangala, a présenté la proposition de programme de gouvernance de son parti aux électeurs résidant dans les quartiers de Candombe, Capwepwe, Sombueji, Caita et au siège municipal de Camissimbo.

Lors d'une campagne de porte-à-porte, l'homme politique a expliqué aux électeurs comment son parti concrétiserait les actions prévues dans son programme de gouvernance.

Il a réitéré que le MPLA continuerait à mettre en œuvre des actions visant à réformer l'État, à lutter contre la corruption et l'impunité, à améliorer l'environnement des affaires pour attirer de plus en plus d'investisseurs, à diversifier l'économie, et à investir massivement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'énergie

Pour sa part, l'UNITA a mobilisé ses militants, amis, sympathisants et la société civile pour participer à l'acte de masse qui sera dirigé par le président du parti, Adalberto Costa Júnior, dans la municipalité de Chitato.

Pendant ce temps, le P-NJANGO est allé à la rencontre des électeurs de la municipalité de Chitato pour présenter son candidat à la présidence de la République, Eduardo Chingunji, ainsi que pour " séduire " des militants pour ses rangs.

A son tour, le parti PHA a présenté son programme de gouvernance aux vendeurs du marché au siège municipal de Chitato, où il a appelé les électeurs à promouvoir la tolérance et le respect de la différence pendant la campagne électorale, en vue de renforcer la démocratie en Angola.

Les partis MPLA, UNITA, FNLA, PRS, APN, PHA et PRS, ainsi que la coalition de partis CASA-CE, sont en lice pour les cinquièmes élections générales.