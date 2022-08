Afrique: L'équipe masculine angolaise en quarts de finale de l'Afrobasket

Luanda — L'équipe nationale masculine de basket-ball U-18 s'est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique "Afrobasket" en battant le Rwanda, par 66-55, dans un match du groupe B de la compétition qui se déroule au pavillon du Palais des Sports Mahamasina, Madagascar.

Les Angolais s'imposaient déjà à la mi-temps avec un écart de 11 points (35-24).

Avec ce résultat, l'Angola occupe la deuxième position avec six points et est en quarts de finale, tandis que le Rwanda est hors course, à la cinquième et dernière place, avec quatre points.

L'Angolais Aloisio Andrade, avec 17 points, a été le meilleur buteur du match.

En quatre matchs, l'équipe angolaise dirigée par Apolinário Paquete en a remporté deux contre le Mali (61-57) et le Rwanda (66-55) et en a eu autant de défaites, notamment contre l'Égypte (43-69) et la Guinée-Conakry (47-57) .

Les Rwandais ont perdu à quatre reprises, contre le Mali (49-67), l'Egypte (43-68), la Guinée (44-64) et l'Angola (55-66).

Pour le même groupe, la Guinée (5 pts) et le Mali (5 pts) jouent encore aujourd'hui à 20h, tous deux déjà qualifiés quel que soit le résultat.

Dans le groupe A, l'Algérie a défait le Bénin (85-50) et le Sénégal a battu Madagascar (70-62). Avec seulement quatre équipes, elles accèdent toutes aux quarts de finale qui débutent mercredi.

Dans le Groupe de l'Angola (B), avec cinq équipes, les quatre premières (Égypte, sept points, Angola avec six, Mali et Guinée avec cinq chacun) vont en quart de finale. Le Rwanda, avec seulement quatre points, en dernière position, est déjà éliminé.