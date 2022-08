Madagascar: Transport - Grogne des usagers des bus Ambohitrimanjaka

Les usagers des bus Ambohitrimanjaka ont été surpris d'une hausse des frais de transport depuis le centre-ville jusqu'à Ambohitrimanjaka. Les bus affichaient des frais de transport de 900 ariary. " Il a été annoncé que les frais de transport devaient rester à 800 ariary. Mais on a malheureusement constaté que la plupart des bus ne respectent pas ce tarif ", regrette Henriette, une habitante d'Ambohitrimanjaka.

Des altercations entre les usagers et les aides-chauffeurs ont eu lieu dans la matinée. D'un côté, les passagers soutiennent le tarif fixé à 800 ariary et d'un autre côté les aides-chauffeurs et chauffeurs persistent à 900 ariary. " Je n'ai donné que 800 ariary mais l'aide-chauffeur m'a dit qu' il manquait 100 ariary. J'ai demandé une explication par rapport à cette situation, mais on nous a dit qu'aucune décision n'a été annoncée par rapport à ce nouveau tarif ", explique un autre passager.

Pourtant une négociation a eu lieu entre la commune et le président des coopératives par rapport à la fixation des frais à 800 ariary. Et le tarif sera applicable à partir de lundi, selon encore cette décision. Ainsi d'après la négociation le tarif fixé sera de 800 ariary pour le plus long trajet et 400 ariary pour le mi-trajet.