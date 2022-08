Madagascar: Nouvelles technologies - Les dangers de l'usage excessif du téléphone chez les enfants

L'usage des écrans chez les enfants a été normalisé par la société. De nombreux scientifiques avertissent sur leurs dangers.

HARRY, un garçon de 13 ans, a été la cible d'un pédophile sur les réseaux sociaux. Un vieil homme étranger, selon la précision de sa mère, l'a dragué par message privé, sur Facebook. " Je ne sais pas comment ils sont entrés en contact. Mais mon fils venait d'avoir une tablette à l'époque. Il avait 7 ans. Cet homme lui a envoyé des images pornographiques d'un homme avec un autre homme. Il lui a demandé de lui envoyer des photos de ses parties intimes.

Je ne sais pas si mon fils avait compris le manœuvre de cet homme. Il savait à peine lire et écrire, au moment des faits. Nous l'avons tout de suite bloqué. ", raconte la mère de Harry. Depuis, cette mère de famille surveille discrètement les activités de son fils sur son téléphone. Les réseaux de pédophile sont une face cachée des réseaux sociaux. Mais le danger sur les écrans ne réside pas uniquement sur ce type d'harcèlement.

L'ex-ministre de la Justice, Noro Harimisa Razafindrakoto, met en garde contre d'autres dangers. " J'ai été juge des enfants pendant de longues années. Mais je n'ai jamais autant senti que maintenant une aussi grande menace chez les enfants et les jeunes, à cause des appareils et des jeux modernes, comme les jeux vidéos, les films, les dessins animés", publie-t-elle sur Facebook.

Sonnettes s'alarme

Cette juge regrette le fait qu'il n'y ait plus de communications entre parents et enfants. Fatigués par de longue journée de travail, les parents donnent aux enfants un téléphone, les font jouer à des jeux vidéo, ou les font regarder des dessins animés, pour les divertir et pour leur permettre de se connecter calmement, eux aussi, sur les réseaux sociaux. Selon Noro Harimisa, ces films, ces dessins animés deviennent des repères pour les enfants. " Ils ne savent plus ce que sont les valeurs. ", regrette-t-elle.

De nombreux scientifiques multiplient les sonnettes d'alarme face à l'usage excessif des écrans chez les enfants. Les écrans deviennent malheureusement une addiction chez de nombreux enfants. C'est un motif de consultation au Centre de cures Aro Aina, du Dr Miarintsoa Andriamiarinarivo, à Andravoahangy. " Ils viennent pour une thérapie psychologique ou une thérapie familiale.", souligne ce médecin spécialiste en addictologie.