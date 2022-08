Madagascar: Assainissement hygiène - La collecte des ordures de la capitale réduite

Les ordures commencent à s'amonceler dans certains quartiers. C'est le cas à Andravoahangy et dans d'autres quartiers comme Andraisoro. La SMA connaît des difficultés dans la collecte des ordures actuellement et ce, à cause d'un manque de carburant. Ce qui entraîne la réduction des collectes d'ordures dans certains endroits. " Seule une vingtaine de camions fonctionnent contre vingt-cinq avant. La hausse du prix du carburant nous a obligés à réduire les camions de collecte ", indique le colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, directeur général de la SMA.

Le manque de moyen est la première raison du retard, voire même de l'inexistence du ramassage dans de nombreux fokontany. Les personnes vivant à proximité des bacs à ordures se plaignent des odeurs nauséabondes " Je crois que le ramassage des ordures chez nous n'est pas suffisant.

Il n'existe qu'un seul bac à ordures visible ", indique Andry, une habitante d'Andraisoro. L'heure fixée pour les dépôts d'ordures n'est pas respectée. Ce qui influe sur la quantité des ordures jonchant les bacs . " Dans notre fokontany, la plupart des habitants jettent leurs déchets ici à n'importe quelle heure. Ce qui ne facilite pas les choses ", indique un responsable d'un fokontany. La prise de conscience de chaque citoyen dans le jet d'ordures est primordiale. " La plupart des ordures ménagères n'arrivent même pas dans les bacs. On peut voir que les ordures s'éparpillent dans les rues ", enchaîne-t-il.

Selon l'explication du DG du SMA, on enregistre un taux de 49% des ordures en ce moment. Moins de la moitié des ordures ménagères sont récupérées par le Samva par jour, alors qu'Antananarivo enregistre 1000 tonnes de déchets par jour. Un réel gap de plus de 500 tonnes ne permet pas d'assurer les besoins en matière de collectes. Par ailleurs, afin d'éviter les déchets qui s'éparpillent, la SMA a adopté une autre alternative et en quelque sorte une méthode de triage des déchets dès qu'ils sont encore dans les ménages. Ces derniers doivent ainsi s'assurer que les déchets soient mis dans des sacs avant d'être jetés dans les bacs à ordures.