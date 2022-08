Madagascar: Électricité - Construction de deux nouvelles lignes 90 kV en vue

La Jirama a annoncé la construction de deux nouvelles lignes 90 kV à Tana Nord et Tana Sud pour améliorer la distribution d'électricité, lors d'un point de presse qui s'est déroulé, hier, à Ambohijatovo.

" Pour améliorer le réseau de distribution d'électricité à Antananarivo, une construction de deux nouvelles lignes portant 90 kV et reliant d'une part le poste source de Tana No rd (An tanand rano ) e t Ambodivona, et d'autre part, le poste source de Tana Nord et le poste source de Tana Sud (Anosizato), est en vue. Ce projet est financé par la Banque Mondiale à hauteur de 17 millions de dollars ", explique Julien Simon Rabesehenoson, coordonateur du projet PAGOSERIA (Projet d'Amélioration de la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur d'Électricité - Réseau Interconnecté d'Antananarivo).

La construction de ces deux nouvelles lignes permettra d'améliorer la qualité de la fourniture d'énergie électrique à travers la réduction des perturbations dues aux coupures de courant et autres délestages causés par les saturations des lignes existantes.

Des ménages affectés

L'installation de ces deux lignes engendrera certainement des dérangements au niveau des personnes se trouvant dans les zones concernées par le projet. D'où la nécessité de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation (PAR).

Le projet affectera quatre districts, Antananarivo ville, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Asimondrano et Ambohidratrimo, et dix communes, la Commune Urbaine d'Antananarivo, Ankadikely Ilafy, Ambohitrimanjaka, Ankadimanga, Ambavahaditokana, Itaosy, Ampitatafika, Soavina et Fiombonana.

D'autre part, 487 ménages ont été identifiés comme pouvant être affectés par le projet, dont 33 ménages vulnérables ou abritant des personnes vulnérables. Le projet impactera aussi jusqu'à 1 491 parcelles de culture, selon les informations recueillies. Des indemnisations sont prévues à l'égard des personnes affectées par le projet.