Soudan: Le Ministre de la Justice affirme le souci du pays pour combattre le terrorisme

Khartoum — Le Ministre de la Justice, Mohamed Saeed Al-Hilu, a reçu aujourd'hui dans son bureau le Directeur du Centre Africain d'Etudes et de Recherches du terrorisme, Ambassadeur Idris Al-Alayli, et la délégation qui l'accompagne en présence du chef du Bureau Exécutif Osman Siraj Al-Nur, et du Dr Ali Abdel-Rahman, responsable du dossier de la lutte contre le terrorisme au Ministère de la Justice. Le Ministre de la Justice a présenté un exposé sur les efforts du Ministère de la Justice dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, qui comprennent la ratification par le Soudan des conventions anti-terrorisme sur les niveaux international, Africain et Arabe, les lois et les régulations nationales anti-terrorisme et les règles publiées par la Banque du Soudan, les douanes, l'autorité de surveillance d'assurance et la Bourse de Khartoum.

Le Ministre de la Justice a également expliqué les efforts déployés par le Comité Technique de la lutte contre le terrorisme, les organes de contrôle et de supervision des institutions financières et non financières, ainsi que la coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire, soulignant l'intérêt du Gouvernement du Soudan pour la lutte contre le terrorisme car il constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales.

Il a également abordé l'importance de la question de la prévention du paiement de rançons et de son inclusion dans le projet d'amendement de la loi anti-terrorisme de 2001 et dans le code pénal.

Pour sa part, Al-Alayli a salué l'expérience unique du Soudan dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, exprimant la disposition du centre de fournir l'assistance au Soudan dans tous les domaines dont il a besoin, y compris le soutien technique et la construction des capacités.

Il a également exprimé sa disposition à soutenir le Soudan dans la formulation d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et de plans opérationnels.

Il convient de mentionner que le Directeur du Centre Africain des Etudes et des Recherches de Terrorisme participe à l'atelier de travail sur le rôle de la déradicalisation et de la réhabilitation dans la lutte contre le terrorisme, qui est organisé par le Service des Renseignements Généraux en coordination avec le Comité des Services Africains de Sécurité et de Renseignements (CISSA), à Khartoum.