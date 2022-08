Congo-Kinshasa: En marge de la visite d'Antony Blinken/Kinshasa - Le Milapro en sit-in aujourd'hui devant l'Ambassade des Etats-Unis

"Réclamer le soutien des Etats-Unis aux FARDC pour rétablir la Paix et la sécurité dans la partie est de la République Démocratique du Congo", est l'objectif du sit-in qu'organise le Ministère des laïcs protestants-Milapro en abrégé, ce mardi 9 août 2022, devant l'Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Une manifestation pacifique organisée en marge de la visite dans la capitale congolaise du secrétaire d'état américain, Antony Blinken.

"La manifestation de cette fois n'est pas une manifestation de protestation, c'est un plaidoyer auprès du gouvernement américain afin qu'il puisse assister le peuple congolais à recouvrer la paix, surtout à l'Est du pays", a affirmé le secrétaire général de Milapro, Jeef Pambi sur les antennes de top Congo FM.

Il précise que l'objectif de cette manifestation est de demander le soutien des Etats-Unis aux FARDC, pour rétablir la Paix et la sécurité dans la partie est de la République. Car, a-t-il affirmé, cela permettra à l'armée congolaise d'être à mesure sur le plan matériel et sur le plan de la formation, de pacifier le pays et plus particulièrement l'est du pays.

"Nous avons une démarche qui tend à pouvoir renforcer d'abord nos forces armées, parce que la sécurité du pays dépend des congolais eux-mêmes", a-t-il enrichi.

Pour lui, en effet, "le Gouvernement congolais devrait nouer un lien militaire avec un Etat ami comme les Etats-Unis qui ont une force ou sinon la première force militaire dans ce monde".

Par ailleurs, le Milapro tient à solliciter du Gouvernement américain un engagement ferme aux côtés des forces armées congolaises pour arriver à sécuriser le pays... , "et ainsi arriver à arrêter ces massacres perpétués à l'Est du pays notamment, en Ituri et Nord-Kivu".

Jeef Pambi a estimé que le Gouvernement américain arrive avec comme objectif de pacifier la sous-région. C'est ainsi que Milapro demande au gouvernement Américain de convaincre le Rwanda et l'Ouganda particulièrement à pouvoir s'engager dans la voie du dialogue avec leurs propres rebelles qui déstabilisent l'est de la RDC.

Signalons que cette manifestation est organisée en collaboration avec les mouvements citoyens et autres mouvements politiques et associatifs des jeunes membres des forces sociales politiques de la nation.