Cote d'Ivoire: RHDP - Voici les deux grands défis qui attendent les élus après l'élection des secrétaires départementaux

Ce sont les nouveaux préfets du RHDP sur le terrain. Et deux grands défis les attendent dans les jours et mois à venir dans la perspective d'un RHDP plus fort et plus conquérant.

A la sortie des urnes le 23 juillet dernier, les houphouëtistes ont choisi leurs nouveaux patrons au niveau local. Après ces joutes électorales qui ont connu un succès franc, fort est de constater que la campagne, comme toutes les campagnes électorales, a eu forcément un impact dans la vie des militants qui, par endroits, ont eu des mots ou des attitudes déplacés les uns vis-à-vis des autres. L'adversité a parfois été rude. Chacun y est allé de ses moyens et de sa méthode pour espérer remporter la victoire finale. Les fortunes ont été diverses au finish. Pour autant, la vie ne s'arrête pas ni pour les vainqueurs, ni pour les vaincus. Au contraire, c'est maintenant que tout commence en vue de continuer à faire du RHDP, la première force politique du pays. Le chantier est vaste et exige l'apport de tous dans la cohésion, l'entente et la fraternité.

La cohésion, le mot est lâché. C'est le premier défi qu'il faudra relever pour colmater les brèches. Sur ce chantier, vainqueurs et vaincus doivent jouer leur partition. Les premiers doivent tendre la main aux autres. A ce sujet, les nombreux messages à la cohésion lancés çà et là sont à saluer. Il faut amener les adversaires d'hier à travailler ensemble. Et mettre l'intérêt du parti au-dessous de tout. Les nouveaux élus doivent donc avoir le triomphe modeste. En toute humilité, il leur reviendra de faire le premier pas vers les vaincus. Tendre la main aux adversaires d'hier est essentiel dans cette quête de cohésion interne. Pour les futures batailles, le RHDP aura besoin de tous ses militants. Demain, étant maintenant, il urge donc pour les uns et les autres de faire table rase sur cette parenthèse, qui en réalité est une bataille fraternelle pour se serrer les coudes.

Le mérite reviendra aussi et surtout aux vaincus de saisir cette main tendue en évitant de s'exclure de facto de la vie du parti. Et surtout en essayant de gérer le parti localement avec des structures parallèles comme cela a été le cas par le passé. Il doit avoir un chef et un seul chef. Le bicéphalisme est à proscrire. " L'union fait la force ", dit l'adage. Dans les différentes localités, les uns et les autres doivent se l'approprier. Il y a de la place pour tout le monde pourvu que le travail se fasse en synergie. Une seule personne ne pourra relever le défi de l'implantation du parti. C'est le second défi qui se dresse devant les nouveaux élus du RHDP. En attendant leur feuille de route qui leur sera remise dans les prochains jours, Gilbert Kafana Koné, le président du directoire, l'a toujours répété : " Le parti doit être vivant comme un organisme vivant ". Cela suppose qu'il faut une animation permanente du parti. Il faut donc très rapidement poursuivre l'implantation du RHDP sur l'ensemble du territoire. Là où le parti existe, il faut le renforcer. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Cela passe par l'élection des secrétaires de section, mais aussi la révision de la carte du parti. Sans oublier de faire de nouveaux découpages pour permettre à d'autres personnes d'avoir de nouvelles responsabilités à la base et contribuer à enraciner le parti.

Dans les localités où le RHDP est à la traîne, il faut redoubler d'effort. Au-delà du périmètre urbain, il faut gagner le périmètre rural. Et surtout aller à la conquête de nouveaux militants. C'est uni et fortement implanté sur le territoire national que le RHDP doit se préparer pour affronter les élections locales de 2023 que le parti veut remporter haut la main.