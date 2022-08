Cote d'Ivoire: Après sa visite d'Etat en Afrique du Sud et un séjour privé en France - Alassane Ouattara, les retombées d'une visite historique

Il est de retour. Après sa visite d'Etat en Afrique du sud (du 20 au 23 juillet 2022) et un séjour privé en France, le Président Alassane Ouattara a regagné Abidjan samedi dernier. Il était en compagnie de Dominique Ouattara, son épouse. Ses collaborateurs avec à leur tête le vice-président de la République Tiémoko Meyliet Koné, qu'accompagnaient le Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement et du cabinet du président de la République et le haut commandement de l'armée étaient au bas de l'échelle de coupée, à l'aéroport d'Abidjan Port-Bouët, pour lui souhaiter " Akwaba ". Poignées de mains, hymne national, passage en revue des troupes ont constitué le cérémonial de l'accueil. Puis le chef de l'Etat s'est retiré dans le salon présidentiel pour quelques instants avant de faire le point de son voyage aux médias.

D'entrée, Alassane Ouattara a exprimé ses vifs remerciements à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, au gouvernement et au peuple sud-africains pour leur accueil chaleureux, et sa gratitude pour avoir été élevé dans l'Ordre de l'Afrique du Sud, la plus haute distinction de ce pays. " Cette distinction constitue un grand honneur et une immense fierté pour l'ensemble des Ivoiriennes et Ivoiriens ", a déclaré le numéro 1 ivoirien. Qui s'est réjoui du dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, et de l'intérêt croissant des entreprises sud-africaines pour notre pays et des entreprises ivoiriennes pour l'Afrique du Sud. " Je lance à nouveau un appel aux entreprises ivoiriennes à prospecter au-delà de la Côte d'Ivoire ", a-t-il invité. Tout en soulignant la volonté de son pays et de l'Afrique du Sud d'améliorer leurs relations commerciales.

" L'ouverture récente de la ligne Abidjan - Johannesburg par la compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire et la signature de six nouveaux accords de coopération dans les domaines du développement et de l'inclusion sociale, de la coopération économique, de la promotion du commerce et des investissements ainsi que les transports est la preuve de notre volonté de booster ces échanges ", a indiqué Alassane Ouattara.

Il s'est aussi réjoui de la tenue du Forum des Affaires Afrique du Sud - Côte d'Ivoire qui a été pour lui, l'occasion de présenter les atouts économiques de son pays, le dynamisme de son économie mais également la maîtrise de la situation sécuritaire, en dépit des difficultés aux frontières de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat ivoirien a rappelé avoir invité les entreprises sud- africaines à venir investir dans les domaines de la défense, de la transformation des matières premières, notamment le café, le cacao et la noix de cajou, ainsi que dans le secteur artistique.

Alassane Ouattara a ajouté avoir mis à profit son séjour en Afrique du sud pour évoquer la situation régionale et internationale, notamment les questions de paix, de sécurité et les sujets économiques sur le continent africain ainsi que la crise russo-ukrainienne et son impact sur les pays africains.

Le chef de l'Etat a ajouté avoir visité, avec beaucoup d'émotion, la prison de Robben Island où le Président Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, a passé dix-huit de ses vingt-sept années de prison, et en a profité pour rendre un vibrant hommage à " Madiba ", l'ancien chef de l'Etat sud-africain et Prix Nobel de la Paix, pour sa lutte historique pour la liberté, l'égalité des droits et la dignité ainsi que pour ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation dans son pays. " Ces valeurs constituent un héritage pour les générations actuelles et futures. Il importe de les perpétuer ", a souhaité Alassane Ouattara.

Notons que c'est la première visite d'Etat d'un président ivoirien en Afrique du sud.