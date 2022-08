Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence - Kouadio Ahou Rose désignée meilleur agent des impôts

Le meilleur agent des impôts 2021 est connu depuis le jeudi 28 juillet 2022, en la personne de Konan épouse Kouadio Ahou Rose, chef de Brigade régionale de contrôle fiscale de la direction régionale Abidjan Sud 1.

Elle a raflé le prix " du lauréat des lauréats ", lors de la 20ème édition 2021 du Prix d'Excellence de la direction générale des impôts (DGI) à l'Heden Golf Hôtel en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo. A l'instar de la super-lauréate, sept autres agents et services des d'impôts se sont distingués par leur savoir-faire et leur ardeur au travail. Pour cette édition, le prix d'honneur est revenu au Préfet de la région du Poro, André Ekponon Assoumou, pour son appui aux agents des impôts et son engagement sans faille aux côtés de l'administration fiscale lors des tournées et caravanes de la DGI dans sa région.

Félicitant les lauréats de cette 20ème édition, le ministre Moussa Sanogo les a exhortés à poursuivre " avec la même ardeur " et les a invités à partager leurs expériences avec leurs collaborateurs pour une administration fiscale performante. Bien avant, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat a salué l'instauration de ce prix d'Excellence, qui à l'en croire, participe à la consolidation de la bonne gouvernance au sein de la DGI qui se veut une administration performante. Pour Moussa Sanogo, une administration performante doit se soucier de l'application de certains principes, notamment, l'équité, l'égalité dans le traitement des contribuables, et doit offrir des services de qualité axés sur la digitalisation, la simplification des procédures et la clarté des dispositions légales des procédures.

" C'est ainsi que nous pourront améliorer la collaboration avec les contribuables et réduire le délai de traitement des dossiers. La quête de la culture de la performance doit être intimement liée à celle de l'éthique. Vous êtes une administration exposée à des risques en la matière et je veux pouvoir compter sur la disponibilité des uns et des autres à renforcer nos résultats en matière d'éthique ", a indiqué le ministre à l'endroit des agents.

Pour sa part, le directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou a invité ses agents à s'approprier les principes et les valeurs de la déontologie en vue d'asseoir " durablement et définitivement " une administration moderne, modèle, respectée et admirée de tous, " afin que la qualité du travail soi une référence, voire un idéal, car l'excellence est la norme attendue. C'est un impératif, une exigence absolue ", a-t-il conclu.