Cote d'Ivoire: San-Pedro - Le Bishop Migthy appelle le corps de Christ autour des trois leaders

En tournée pastorale dans les églises MIVA dont il est le fondateur, le Bishop Migthy était le weekend dernier à San-Pedro dans le cadre d'un programme assez spécial autour du thème " L'année de la révélation " . Une visite exceptionnelle couronnée par un grand culte d'action de grâce et prophétique à l'église évangélique mission des vainqueurs (Miva) sis au quartier Jules-Ferry.

Le bishop a rappelé la mission assignée à tout fidèle de Dieu, celle de demeurer dans l'oeuvre de Dieu et de prier pour son semblable ainsi que les gouvernants du pays, gage d'une stabilité durable. Il s'est également exprimé sur la récente rencontre entre le Président de la République Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. " Pour ma part, je dirai que c'est un début.

On demeure toujours dans la prière, pas que nous soyons septiques, mais nous voulons des résultats. La Bible dit que nous avons une fonction de réconciliateur. Notre mission, c'est de réconcilier non seulement les hommes avec Dieu, mais aussi les hommes entre eux. Parce que, tant qu'on n'est pas réconcilié, on se méfiera toujours de son prochain. Et donc la rencontre entre ces trois leaders nous interpelle nous les hommes de Dieu. C'est là que nous devenons des conseillers pour les politiques.

Parce que, notre but, c'est de les amener à agir pas pour les intérêts politiques seulement, mais agir pour l'intérêt de la nation. Et qu'ils soient considérés comme des instruments de Dieu pour permettre à la nation ivoirienne de rentrer dans sa phase active de développement continue " a déclaré le Bishop Migthy. Avant d'exhorter tous les fidèles de Miva à s'approprier la réconciliation prônée par le Président Ouattara et à prier pour la Côte d'Ivoire.

Notons que depuis une dizaine années, l'église évangélique mission des vainqueurs est représenté sur l'ensemble du territoire ivoirien, en France, au Bénin et aux États-Unis. Le Bishop Migthy s'est vu décoré par la grande Chancelière de l'Ordre national, Henriette Rose Dagri Diabaté, pour ses actions de paix à Duékoué où siège l'église mère MIVA. Il assure également la présidence d'une organisation de pasteurs engagés pour la paix et le développement de Duékoué.