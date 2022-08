Cote d'Ivoire: Koné Zié Siriki (Secrétaire départemental RHDP de Kouto-Gbon-Kolia) - "Nous allons travailler à rassembler les fils et filles de la Bagoué"

Anciennement délégué sous-préfectoral, Koné Zié Siriki est désormais le nouveau secrétaire départemental RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) de Kouto- Gbon-Kolia (département administratif de Kouto). Membre de la liste " Cohésion ", il a largement remporté le scrutin du samedi 23 juillet dernier avec 590 voix (contre 30 pour son adversaire), soit 94,05% des suffrages, pour un taux de participation de plus de 70%. Dans cet entretien, il livre les clefs de ce plébiscite, évoque l'incident qui a émaillé le scrutin, et surtout lance un vibrant appel à la cohésion des fils et filles de la Bagoué et à l'union des militants du RHDP autour des valeurs incarnées par Président Alassane Ouattara.

Avec le recul, comment appréhendez-vous votre victoire au scrutin du 23 juillet dernier ?

D'abord, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, parce que c'est un travail entrepris depuis plusieurs années. Nous militons depuis plusieurs années aux côtés des militants. Cette élection, nous la considérons comme une reconnaissance de ce que nous avons toujours fait avec nos secrétaires de section pendant ces années-là. Nous n'avons pas régulièrement des élections au sein de notre parti. Les militants étaient donc déterminés à exprimer leur militantisme. C'était une fierté pour eux d'être appelés à choisir eux-mêmes leurs différents responsables. En retour, nous sommes aussi fiers de la grande mobilisation des militants pour porter leur choix sur nous pour être le nouveau secrétaire départemental de Gbon-Kolia.

Justement, sous quel signe placez-vous votre mandat ?

Le rassemblement. La liste qui a porté notre candidature se nomme " Cohésion ". Nous allons donc travailler à rassembler les militants, à œuvrer pour la cohésion et l'unité des fils et des filles non seulement de cette circonscription électorale, mais également de toute la Bagoué. Beaucoup de choses ont été dites, mais nous n'allons pas nous inscrire sur l'axe de la violence, de la division. Nous allons rester sur l'axe que nous avons emprunté, avant même d'être candidat, comme nous l'a conseillé tout le temps le ministre Bruno Nabagné Koné, à savoir le rassemblement de tous les enfants de la région.

La tâche s'annonce ardue d'autant que le scrutin a été émaillé de violence à Kouto...

Désormais partie du passé. Tout est rentré dans l'ordre, les gens ont continué de vaquer tranquillement à leurs occupations. Nous avons tourné cette page, car le plus important, c'est la préservation de la paix et de la cohésion des fils et filles de la Bagoué. C'est dans cette dynamique que nous nous sommes toujours inscrits et que nous allons poursuivre. Comme nous l'enseigne notre aîné le ministre Bruno Nabagné Koné. D'ailleurs, je voudrais préciser, en connaissance de cause, que, contrairement aux allégations faites par le camp adverse, le ministre Bruno Nabagné Koné, n'est aucunement mêlé à tout ce qui s'est passé au cours de ce scrutin. Son credo, c'est l'union des fils et filles de la Bagoué et la cohésion dans notre région. Il a toujours appelé au rassemblement, et travaillé dans le sens du rassemblement y compris pour cette élection. Je rappelle que le vendredi 12 juillet dernier, il a convié tous les élus et cadres de la région à une réunion au cours de laquelle, il a appelé les uns et les autres à œuvrer pour la cohésion et la paix dans la Bagoué, en précisant que c'est une élection en famille.

Pourtant, vos adversaires l'accusent de tripatouillage sur les listes électorales

C'est un gros mensonge. Le ministre Bruno Koné n'a eu aucun feedback des missions du parti en mai dans la région. Comment prétendre dans ce cas qu'il puisse les tripatouiller. Mieux, les listes ont été remises à tout le monde publiquement avant l'élection. Dans la Bagoué, si on s'en tient aux listes et aux critères qui ont été donnés pour les électeurs, on devrait être à plus de 2200 électeurs. La liste reçue est de 1033 électeurs. Ce problème est national.

Vous avez dit tantôt votre volonté d'œuvrer pour la cohésion. Allez-vous tendre la main à ceux que vous avez battus ?

Bien entendu. Nous allons leur tendre la main. Ceux qui la saisiront, nous ferons chemin avec eux. Car, nous sommes tous des militants du RHDP.

Quelles seront, à propos, vos priorités dans les semaines voire mois à venir ?

Ma vision, c'est la continuité. L'élection, c'est un plébiscite, compte tenu de tout ce que j'ai déjà fait avec les secrétaires de section. Cette élection est une reconnaissance de nos actions, de la chaîne de solidarité que nous continuons dans nos bases, dont le ministre Bruno Koné nous inspire parce qu'il a été tout le temps auprès des secrétaires de section durant ces deux dernières années. Nous allons continuer dans ce sens en menant des actions d'occupation du terrain et de communication avec les autres qui sont considérés comme des " adversaires ". Nous sommes de la même famille, nous ne pouvons donc pas y être des adversaires. Nous allons continuer donc dans ce sens.

Le gros défi qui vous attend, vous venez de l'évoquer, c'est l'implantation du parti. Que comptez-vous faire ?

Vous savez, je n'ai pas attendu d'être secrétaire départemental pour œuvrer à l'implantation du parti dans ma région. Lorsqu'en 2019, j'ai été nommé délégué sous-préfectoral de Gbon, je suis allé dans le plus gros village après Gbon qui est le chef-lieu de sous-préfecture, Tounvré. Cette localité avait trois sections. J'ai sollicité un haut cadre de Tounvré, le DAAF de l'ESATIC que j'ai sensibilisé et il s'est mis à la tâche au service des militants et les sections de Tounvré sont passées de 3 à 10. C'est valable pour le village de Mahalé qui avait trois sections. J'ai sollicité un aîné de Mahalé, Diallo Boukôrô, qui s'est également mis à la tâche et les sections de Mahalé sont passées de 3 à 9. Voilà des choses que j'ai faites dans le sens de l'implantation du parti.

Pour finir, avez-vous un message particulier à lancer ?

Oui à l'endroit de l'honorable (ndlr, le député Touré Alpha Yaya). C'est le maire de mon village. C'est un militant comme nous tous au sein du RHDP. Les valeurs qui doivent incarner le militant, ce sont les valeurs que Djéni Kobina incarnait au RDR à savoir l'entente, la cohésion, la solidarité. Il était notre symbole. Le Président Alassane Ouattara a pris le parti et il inspire beaucoup de personnes tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Du RDR, nous sommes allés au RHDP, avec ces valeurs. Quand on est un élu de ce parti, on doit se conformer à ses idéaux, et aux valeurs de son président. J'appelle notre maire à se conformer aux valeurs et à se conformer pour une fois à la discipline du parti.