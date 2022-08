Afrique de l'Ouest: Lutte contre la criminalité transfrontalière- Jeter les bases d'une véritable coopération régionale

Les dernières informations sur la recrudescence des attaques jihadistes au Mali, Burkina Faso et les incursions dans le nord du Togo, achèvent de convaincre, pour dire qu’aucun pays de l’Afrique de l’ouest, n’est à l’abri desdites attaques meurtrières. Ce par des hommes sans visage qui continuent de courir. Malgré la détermination des forces régaliennes de nos pays respectifs. Qui sont parfois bien équipées et motivées.

Le dimanche 07 aout 2022, c’est l’armée malienne qui subissait à Tessit, qui perdait 17 morts sans oublier les civils innocents qui ont également perdu la vie. Une attaque attribuée à des jihadistes a fait au moins 21 morts, dont dix-sept soldats, et 22 blessés, dimanche, dans cette ville, dans la zone dite des trois frontières. Selon l’ Afp, « au moins dix-sept soldats et quatre civils ont été tués, dimanche, après une attaque attribuée à des jihadistes dans la ville de Tessit située dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, a affirmé l'armée malienne lundi 8 août au soir »

Au Burkina Faso voisin qui a aussi mal à son nord, est aussi victime des attaques jihadistes. Selon l’Agence d’information burkinabè(Aib), précise que « 15 militaires burkinabè ont été fauchés le mardi 09 Aout 2022, par deux mines aux environs de Namsiguia dans la province du Bam » Pendant ce temps, dans le nord du Togo, Il a de nouveau réaffirmé sa détermination à lutter contre cette incursion terroriste dans le nord du territoire togolais, proche de la frontière avec le Burkina Faso, les incursions de bandes armées sont très fréquentes. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, plusieurs civils sont tombés pour la première fois lors de ces attaques, selon un communiqué officiel du gouvernement togolais en date du 17 juillet, sans précision sur le nombre réel de décès. Même si la presse locale a évoqué plus d'une vingtaine de morts.

Coopération Nigeria- Niger : Un modèle à saluer…

Au Niger qui fait frontière avec le vaste Nigeria, l’on assiste au même phénomène meurtrier. C’est à juste titre que le Nigeria a décidé d’équiper les forces de défense et de sécurité, pour lutter contre le grand banditisme et la criminalité transfrontalière. Le gouvernement du Nigéria a approuvé l'achat de véhicules d'une valeur de plus de 1,4 milliard de naira soit 2,1 milliards Fcfa pour son voisin du nord, le Niger, afin d'améliorer la sécurité. Selon la Bbc,« cette décision intervient alors que le Nigéria continue de lutter contre une insécurité croissante, les gangs armés multipliant les attaques contre les communautés et les routes principales, y compris les enlèvements »

Les différents pays de l’Afrique de l’ouest, par exemple doivent accentuer et renforcer la coopération et les échanges d’informations stratégiques et de renseignements pour lutter contre la criminalité transfrontalière. C’est pourquoi, il faut saluer les initiatives allant dans le sens, de la production d’idées et de stratégies.

Un forum international pour pousser la réflexion

Le forum international sur les frontières dénommé « Abidjan Border Forum » ou (Forum des Frontières d’Abidjan) prévu du 26 au 28 octobre 2022 à Abidjan est donc très attendu. Cette initiative de la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire (Cnfci), a le soutien de plusieurs partenaires techniques financiers (Ptf) (comme l’Allemagne), en lien avec la gestion des frontières, en vue d’adresser et de revisiter les problématiques liées à la gouvernance des frontières et d’y créer une synergie d’actions.

«Il s'agit d'une plateforme qui arrive à propos pour offrir de belles opportunités d'échanges et d'interactions entre les acteurs frontaliers étatiques et non étatiques nationaux et internationaux. Car, face aux problématiques que soulève la gouvernance des frontières dans nos différents pays, il est impératif d'avoir une mutualisation de nos moyens tant dans la réflexion que dans l'action », estime le préfet hors grade konaté Diakalidia, Secrétaire exécutif du Cnfci, par ailleurs commissaire général de l’Abf. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Frontière de l’Union africaine.