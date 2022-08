Cote d'Ivoire: Tonkpi - Prières, bénédictions et hommages au chef de l'Etat

Un moment de prières intenses et de bénédictions. Telle était l'ambiance le vendredi 29 juillet dans le village de Sokourala (23 km de Biakouma). Venus des 5 départements du Tonkpi, guides religieux musulmans, chefs traditionnels, chefs de communautés, élus et cadres de la région étaient aux côtés du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Gal Vagondo Diomandé, pour communier avec les pèlerins de la région de retour de la terre sainte. La communauté musulmane a profité de l'occasion pour rendre hommage au Président Alassane Ouattara et prier pour lui et son gouvernement.

Au nombre de 21, ces pèlerins issus de Danané, Man et Sipilou, après avoir accompli tous les rites du 5ème pilier de l'Islam en terre sainte, ont été reçus à la grande mosquée de Sokourala. C'est par la lecture intégrale du Noble Coran dédiée au chef de l'Etat que les pèlerins et les différents guides religieux du COSIM local ont entamé cette cérémonie œcuménique. La lecture du Coran a été suivie d'une vague de bénédictions au chef de l'Etat, El Hadj Alassane Ouattara pour avoir permis à 21 pèlerins et pèlerines d'accomplir le 5ème pilier de l'islam dans les meilleures conditions. Ces prières et bénédictions ont été appuyées par l'immolation de trois bœufs.

Selon les différents pèlerins à travers leur porte-parole, Doumbia Adama, être pèlerin ivoirien en terre sainte aujourd'hui est une grâce. Cette grâce, ils la doivent au chef de l'Etat pour avoir rendu possible ce rêve caressé par tout musulman. Ils en ont aussi profité pour remercier le ministre de l'Intérieur dont la contribution a permis à ces 21 pèlerins d'effectuer leur hadj.

" Tout le monde sait que le pèlerinage avait été suspendu à cause de la pandémie à coronavirus malgré cela le Président de la République a fait des pieds et des mains pour que certains de nos parents puissent l'effectuer cette année. La raison de notre rassemblement aujourd'hui, c'est de lui rendre hommage, c'est de prier pour lui afin que Dieu lui donne longue vie ", a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé.

Il s'est, en outre, félicité de la forte présence des sommités religieuses musulmanes de la région, des chefs traditionnels avec à leur tête le Gloudeu Gué Pascal, des élus et cadres de la région aux côtés des musulmans pour traduire leur infinie reconnaissance au Président Alassane Ouattara. " Ils sont tous venus dire merci au chef de l'Etat et demander à Dieu de permettre qu'il soit longtemps avec nous à la tête de ce beau pays qu'il a si bien transformé en 10 ans. Que Dieu lui donne l'occasion de continuer de transformer notre beau pays: transformation physique, transformation des cœurs, transformation des êtres humains ", a-t-il renchéri.

Il a exhorté ses parents à ne jamais cesser de prier pour le chef de l'Etat et son gouvernement. Les différents imams des 5 départements du Tonkpi, les chefs traditionnels, la famille Diomandé de Sokourala, ont par le truchement de leur porte-parole rendu hommage au chef de l'Etat et fait des bénédictions pour lui. La bénédiction finale a été faite par le premier responsable du Cosim de la région du Tonkpi El Hadj Aboubacar Fofana, l'imam central de la ville de Man. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Dg des cultes et une pléiade d'élus et de cadres. Notons que les 21 pèlerins ont reçu des kits de prières et alimentaires offerts par le ministre Vagondo Diomandé.