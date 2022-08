Cote d'Ivoire: CHU d'Abobo - Le Premier ministre Patrick Achi a lancé les travaux

"La machine est lancée et ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin des travaux ". C'est avec ces mots que le Premier ministre Patrick Achi a procédé, samedi dernier, à la pose de la première pierre du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abobo en présence des membres de son gouvernement, de la première magistrate de la commune, la ministre d'Etat Kandia Camara et de plusieurs personnalités.

Visiblement heureux de lancer les travaux du plus grand CHU du pays et l'un des plus importants de la sous-région, le chef du gouvernement n'a pas boudé son plaisir de partager des moments de joie, de solidarité et d'humanisme avec les populations sorties massivement pour assister à l'évènement. "Quel plaisir et quel honneur pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui, à Abobo, pour cette cérémonie de pose de la première pierre du CHU d'Abobo! C'est un jour important, un jour de progrès, un jour attendu avec ferveur pour cette commune si chère à notre cœur, si chère au cœur de la ministre d'État, ma sœur Kandia, si chère au cœur du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara!

Oui, nous savons à quel point, ce jour n'est pas un jour comme les autres pour Abobo, pour Abidjan et pour le pays tout entier ", a-t-il affirmé d'emblée, avant de promettre que les travaux lancés à travers la pose de la première pierre ne s'arrêteront plus jusqu'au mardi 1er juillet 2025 date de l'inauguration du futur CHU, d'un volume total de 600 lits qui mettra un accent particulier sur les femmes et les enfants, au travers de services de pédiatrie et de néonatalogie de pointe. Outre ce pôle Mère-Enfant, le CHU d'Abobo, selon lui, disposera de 5 autres pôles à savoir le Pôle Tête et cou ; le Pôle Ostéo-articulaire ; le Pôle Abdomen ; le Pôle Médecine général et le Pôle infectieux.

"Le CHU sera le plus important du pays. Il incarnera ce que la Côte d'Ivoire sait faire de mieux en termes de santé, ce que la Côte d'Ivoire veut faire de mieux en termes de prise en charge du bien-être de ses concitoyens.

Ainsi, il viendra renforcer puissamment le dispositif hospitalier universitaire d'Abidjan, aux côtés de ceux de Cocody, Yopougon et Treichville. Il mettra également notre pays au niveau des plus grands centres hospitaliers universitaires africains et mondiaux, avec comme caractéristiques clés: un rôle stratégique sur l'enseignement et la formation, la recherche clinique pour le développement de soins de qualité et même les interventions les plus pointues qui soient, celles des transplantations d'organes ", a-t-il annoncé avec fierté. Tout en remerciant les populations d'Abobo pour leur patience et surtout pour la confiance au Président de la République Alassane Ouattara.

Abobo, la cité où tout bouge et change

Pour sa part, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'gou Dimba a indiqué que le futur établissement sanitaire de niveau tertiaire, d'un coût global de 80 milliards repartis entre le Fonds saoudien de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Trésor public ivoirien sera bâti sur une superficie de 18 hectares. Selon lui, avec l'objectif de renforcer le dispositif public d'offre de soins, le gouvernement a lancé un vaste programme hospitalier en cours d'exécution avec la construction et la réhabilitation d'hôpitaux à travers le pays.

"Le CHU d'Abobo s'inscrit dans cette dynamique et offrira des soins de qualité à une population cible de plus de 6 millions de personnes ", a-t-il indiqué sous un tonnerre d'applaudissements. En tout cas, les populations d'Abobo n'ont pas caché leur joie exprimée par des cris, des chants et des pas de danse dans une ambiance électrique. "Aujourd'hui, les effets du changement sont là. Même les aveugles les voient ici à Abobo. Nouvelles routes bitumées ; des écoles et des centres de santé, dont l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny réhabilités; échangeur d'Abobo en construction et aujourd'hui le CHU. Tout bouge et tout change ici.

Au même rythme que tout le pays entier, notre ville se transforme, que dis-je, se transfigure qualitativement, alliant intimement l'utile à l'agréable. Désormais, Abobo est une cité moderne, une ville agréable qui époustoufle le visiteur et contrarie les sceptiques ", s'est réjouie la première magistrate de la commune martyre. Avant de rendre hommage aux défunts Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko pour leurs efforts et engagement pour Abobo durant leur passage sur terre.

La ministre Kandia Camara a surtout remercié le premier citoyen ivoirien pour avoir initié le Programme d'Urgence pour la commune d'Abobo de 174 milliards de FCFA traduit par de nombreuses réalisations en cours et à venir dont le nouveau grand marché d'Abobo ; le lycée d'excellence des jeunes filles avec internat ; le garage-école ; la piscine olympique ; la nouvelle casse plus moderne ; la mosquée de type ottoman et la grande mosquée d'Abobo.