Angola: Élections 2022 - Le MPLA partage son programme avec la communauté académique de Huambo

Huambo (Angola) — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a présenté ce mardi le manifeste électoral et le programme de gouvernance de son parti, pour le quinquennat 2022-2027, à la communauté académique de la province de Huambo.

Lors d'une réunion élargie, tenue au pavillon polyvalent Osvaldo Serra Van-Dúnem, Luísa Damião a également présenté la candidate à la vice-présidence de la République, Esperança Maria da Costa.

À l'occasion, la politique a souligné que les jeunes et les femmes occupent une place particulière dans la stratégie du MPLA, car il traite de deux segments qui constituent la majorité de la population.

" Au 21e siècle, les leaders visionnaires doivent marcher avec les jeunes et les femmes, d'où le fait que le président João Lourenço a misé sur une femme, croyant au potentiel de cette frange de la société ", a-t-elle indiqué.

De même, il a souligné que la tête de liste du MPLA parie sérieusement sur la capacité des femmes.

Promouvoir la promotion de l'égalité des sexes, le développement équilibré et harmonieux du territoire et du capital humain, élargir l'accès aux services de santé, aux connaissances et aux compétences techniques et scientifiques, à la culture et au sport, fait partie du vaste programme du MPLA.

Appel à l'ordre et à la civilité dans les urnes

Le MPLA, a-t-elle dit, dont la force réside dans le peuple, a un "grand engagement" avec le peuple angolais, avec la création, de plus en plus, de meilleures conditions pour les familles angolaises et la promotion du développement durable.

La dirigeante partisane a dit espérer que les élections générales se déroulent dans un environnement pacifique et ordonné, afin qu'elles soient une " véritable fête de la démocratie ".

Elle a profité de l'occasion pour exhorter la communauté de la V Région Académique du Plateau Central (Huambo) à se rendre aux urnes et à voter massivement pour son parti, dont le numéro sur le bulletin de vote est le huit (8).

Candidate à la vice-présidence

À son tour, la candidate à la vice-présidence de la République, Esperança Maria da Costa, a déclaré que l'éducation est, pour le MPLA, un pilier fondamental dans la structuration des familles et, en même temps, crucial dans la construction de la société.

Au cours de son allocution, elle a lancé un appel à la communauté académique du Plateau Central (Huambo) à écrire l'évolution de l'histoire de l'enseignement supérieur dans cette région, à un moment où le MPLA continue d'investir dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour atteindre l'excellence et préparer les jeunes pour l'Afrique et pour le monde.

Reconnaissant les contraintes engendrées par le Covid-19 et la récession économique, elle a pointé les principales réalisations de l'Exécutif telles que : la construction de routes, d'aéroports, de nouvelles centralités, d'infrastructures scolaires et sanitaires, de crèches, l'extension du réseau électrique et la distribution de l'électricité, l'eau potable, entre autres investissements au cours des cinq dernières années