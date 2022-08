Angola: Le barrage de Luachimo commence à tester ses équipements

Dundo (Angola) — Les tests de réception des équipements, pour la préparation du démarrage des deux premières turbines du barrage hydroélectrique de Luachimo, dans la province de Lunda Norte, ont commencé ce mardi, selon le directeur des travaux de réhabilitation et d'extension de la structure, Joaquim Costa.

Les deux premières turbines, d'une capacité de production de 17 mégawatts d'électricité, sont déjà installées, et l'assemblage des deux autres, de mêmes puissances, est achevé à plus de 60 %.

S'adressant à l'ANGOP, Joaquim Costa a fait savoir que les tests du système de sonorisation, entre autres, consistent à vérifier la conformité des équipements.

Estimés à plus de 212 millions de dollars, via une ligne de crédit de la Chine, les travaux permettront d'augmenter la capacité énergétique fournie par l'infrastructure de 8,4 à 34 mégawatts (MW), dépassant le besoin local, soit environ 50% de l'énergie produite doit rester en réserve.

La mise en service de ce projet énergétique, qui disposera d'une centrale électrique composée de quatre groupes électrogènes de 8,5 mégawatts chacun, sur un total de 34, permettra l'expansion de l'énergie au profit de 186 mille habitants de la ville de Dundo et dans les municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris les villes de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

Outre les branchements domiciliaires, qui bénéficieront dans une première phase à plus de neuf mille familles, le projet prévoit une trentaine de branchements industriels.

Actuellement, 17 950 clients, dont 13 250 dans le système post-payé et 4 700 prépayés, bénéficient de l'électricité du réseau public dans la municipalité de Chitato, grâce à une centrale thermique de 30 mégawatts, tandis que les neuf municipalités de l'intérieur sont alimentées par des groupes électrogènes, profitant à dix mille familles.

Lunda Norte, avec près d'un million d'habitants, résulte de la division de l'ancienne province de Lunda, le 4 juillet 1978. Elle est située dans le nord-est du pays et comprend les municipalités de Chitato (capitale politique et économique), Cambulo, Caungula, Cuilo, Cuango, Capenda Camulemba, Lucapa, Lubalo, Lóvua et Xá-Muteba.