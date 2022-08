Congo-Kinshasa: Youtube - Fally Ipupa atteint trois millions d'abonnés

Le chanteur RD-congolais Fally Ipupa " Dicap la Merveille " est certainement en train d'écrire une nouvelle histoire de la musique congolaise moderne, avec ses records sur Youtube. L'ancien chanteur du groupe Quartier Latin International de Koffi Olomide et de Talents Latents de Ngaliema à Kinshasa a atteint la barre de trois millions d'abonnés sur Youtube, la plus grande plateforme mondiale de vidéos. Il est à ce jour le premier artiste musicien congolais à disposer d'autant d'abonnés sur sa chaîne Youtube. Mais ce n'est pas tout. Son single " Bloqué " a totalisé trois millions de vues sur Youtube, le 5 août, en seulement huit jours après son lancement sur les plateformes de téléchargement (streaming).

Lancé le 31 juillet 2022, " Bloqué " est un air improvisé au départ, métissé avec un rythme de folklore et extrait de son prochain album rumba, le cinquième de la carrière du chanteur. Le morceau a accroché à travers le monde, récoltant un succès énorme au point de figurer dans le hit de platine de la semaine d'Afro-Club diffusé sur Radio France Internationale. Notons aussi dans ce hit de platine, il y a eu la chanson " Laisser tomber ", une mélodie mélancolique du chanteur congolais Ya Levis Le Maya Lova.

Signalons que la chaîne Youtube de Fally Ipupa existe depuis janvier 2007 et compte actuellement plus de 1milliard 179 millions de vues. On y retrouve tous les albums studios du chanteur en version audio et vidéos, et d'autres œuvres. Fally Ipupa va effectuer en septembre 2022 une tournée américaine baptisée " Golden World Tour ".

Les affiches de l'artiste sont visibles à Times Square à New York, surnommé " Crossroads of the world " (croisées des chemins du monde), annonçant la production du 11 septembre prochain au Palladium Times Square. Quartier de New York dans l'arrondissement de Manahatan, Times Square tient son nom de l'ancien siège de prestigieux journal américain, New York Times. C'est donc l'un des endroits les plus célèbres et animés au monde, comme Shibuya à Tokyo, Champs-Elysées à Paris, Piccadilly Circus à Londres, etc.