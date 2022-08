Afrique: CAF-C1 et C2 Tirage au sort - Mazembe, V.Club, Lupopo et DCMP connaissent leurs premiers adversaires

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, le 9 août, en son siège au Caire en Egypte, au tirage au sort des clubs engagés dans les compétitions africaines interclubs pour la saison 2022-2023. Les quatre clubs de la RDC engagés en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération sont donc concernés par ce tirage au sort.

Vainqueur de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), le Tout-Puissant Mazembe attend au second tour des éliminatoires, le vainqueur du match entre Real Bangui de la Centrafrique et Vipers de l'Ouganda. Les Corbeaux du Grand Katanga ont déjà lancé leur présaison quelques jours auparavant à Lubumbashi. L'équipe tuteurée par le chairman Moise Katumbi Chapwe qui a gardé l'entraîneur français Franck Dumas ménage sa monture, avec les ambitions de titre continental.

Arrivée deuxième à la 27e édition du championnat national, l'AS V.Club rentre tranquillement en Afrique. Le club vert et noir de Kinshasa aura une double confrontation, contre Gaborone United SC du Botswana au premièr tour éliminatoire de la C1 africaine. Le match aller est prévu entre le 9 et 11 septembre 2022, et le match retour une semaine plus tard. En cas de qualification, V.Club affrontera au second tour le vainqueur du match entre RC Kadiogo du Burkina Faso et Asante Kotoko de Koumasi du Ghana.

Ayant accroché une troisième place au championnat national, qualificative la C2, le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi signe son retour en compétition africaine après sept ans de disette. Les Viets de l'ex-Katanga joueront le premier tour éliminatoire contre Security Systems XI FC du Botswana qu'on appelle aussi " The Alarm Boys ". En cas de qualification, les protégés du gouverneur Jacques Kyabula du Haut-Katanga s'opposeront aux Angolais de Sagrada Esperança.

Vainqueur de la 57e édition de la Coupe du Congo du football, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a validé sa place en Coupe de la Confédération. Figurant parmi les 14 clubs exempts du premier tour éliminatoire de la C2, le team vert et blanc de Kinshasa jouera au second tour éliminatoire contre le vainqueur de la double confrontation entre Saint-Michel des Seychelles et Inter Littoral de la Guinée Equatoriale. Le club dirigé depuis peu par Paul Kasembele avec le management de Roger Lukaku a engagé un nouvel entraîneur, le Congolais de Brazzaville Barthélémy Ngatsono, avec le défi d'aller plus loin dans cette campagne africaine.