Afrique Centrale: Coupe du Congo de football - AS Otohô et les Diables noirs convoitent le trophée

Sans surprise, la finale de la Coupe du Congo 2022 mettra aux prises le 14 août le champion du Congo à son dauphin. L'AS Otohô-Diables noirs est le remake de la finale de la Coupe du Congo 2018 au cours de laquelle les Diablotins s'étaient imposés devant l'AS Otohô. L'AS Otohô s'est qualifiée pour la finale en battant l'Interclub au stade annexe de Kintélé 3-1. Kader Bidimbou, Roland Okouri et Jaurès Ngombé ont confirmé l'avance que l'équipe championne du Congo avait prise lors du match aller (2-0) au stade Marien-Ngouabi à Owando.

L'AS Otohô disputera sa troisième finale de la Coupe du Congo avec l'ambition de remporter le trophée qui manque à son palmarès. En 2018 lors de sa première finale, elle s'était inclinée 3-5 aux tirs au but après un score de 0-0 au temps règlementaire. En 2019, elle a subi le même sort devant l'Etoile du Congo.

Pour la troisième tentative, la tâche ne sera pas aisée face à l'équipe la plus titrée de la compétition. Les Diablotins qui courent derrière leur 9e consécration après 1989, 1990, 2003, 2005, 2012, 2014, 2015 et 2018. " Nous sommes dans une équipe à pression. Quand nous arrivons à cette étape, nous pensons à ceux qui nous soutiennent et on ne se permet pas de s'éliminer à cette étape. Si vous regardez les archives en 2018, nous avions battu en finale l'AS Otohô à Brazzaville.

Les années se sont passées. L'AS Otohô a pris le dessus sur nous au championnat. Mais l'équipe de Diables noirs s'est revêtue d'un autre habit. Une finale ne se joue pas mais elle se gagne. Nous allons en finale pour gagner la coupe ", a assuré Clément Massamba, le coach des Diables noirs après la qualification contre le Club athlétique renaissance aiglons (Cara).

Après leur courte victoire 1-0 au match aller, les Diablotins se sont contentés d'un nul blanc le lundi pour se qualifier pour la finale. Au cours de ce match, les Aiglons se sont procuré de meilleures actions du match mais ils ont pêché par le manque de réalisme. Lors de ces 22 dernières années, les Diables noirs ont disputé huit finales pour six victoires et deux défaites. Les jaune et noir auront à cœur l'envie de prendre leur revanche sur l'équipe qui les avait battus au championnat 1-2 après le nul de 2-2 à l'aller.