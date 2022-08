Congo-Brazzaville: Solidarité - L'ASSAB offre des lunettes gratuites à la population

L'Association Saint François de Sales pour l'action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville a organisé, du 5 au 10 août, l'opération de distribution des lunettes aux personnes souffrant de maladies des yeux. Organisée au Centre de santé intégré (CSI) de Ngamakosso, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, cette opération est un véritable succès au regard de l'affluence observée chaque jour. " Je découvre que la maladie des yeux est un véritable fléau au Congo, je ne m'attendais pas à cela, je suis même très surpris.

Les gens peuvent encore venir parce que nous avons des paires de lunettes dans la mesure du possible pour aider ceux qui souffrent des maladies des yeux ", a expliqué le 7 août le président de l'ASSAB France, Eymard Galouon Eta.

Depuis le démarrage de cette action, les membres de l'association reçoivent en moyenne 150 personnes par jour. En effet, femmes et hommes, même les enfants bravent la fraîcheur et parfois le soleil du moment pour être reçus. " Je crains quand même pour la journée du 8 août parce que nous pourrons dépasser 200 personnes ", a lancé l'initiateur de l'opération qui est à sa troisième édition.

Avant la distribution des lunettes de vue, l'équipe de l'ASSAB relève la tension artérielle, la température et la glycémie gratuitement. " Nous avons deux types de personnes : celles qui se pointent avec les ordonnances délivrées par les ophtalmologues et une deuxième catégorie de la population qui se présente sans ordonnances. À la première catégorie, il y a une série de lunettes qui sont codées et sur lesquelles on a mis des degrés ; A la dernière catégorie, nous leur remettons tout simplement des lunettes de lecture ", a détaillé Eymard Galouon Eta.

Selon ce docteur en économie à l'académie de Caen en France, la même opération prévue à Dolisie, dans le département du Niari, n'a pas pu bien se dérouler en raison des difficultés administratives. " Maintenant nous essayons de booster un peu le domaine sanitaire, nous ne faisons qu'épauler l'Etat puisqu'il y a une opération vaccinale qui se déroule dans le pays. Dans la mesure du possible, nous prenons en priorité les patients qui sont vaccinés ", a-t-il poursuivi.

Association à but non lucratif, l'ASSAB intervient en République du Congo dans les domaines de l'éducation et de la santé. Elle est liée au gouvernement à travers deux conventions signées avec les ministères de l'Enseignement et de la Santé. L'ASSAB a, à son actif, déjà distribué des fournitures scolaires dans près de quinze établissements scolaires de Brazzaville et Pointe-Noire. Après Brazzaville, elle espère se rendre à Gamboma, dans le département des Plateaux pour la distribution des livres et des fauteuils roulants, dans un proche avenir.