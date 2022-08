Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Le PCT congratule ses élus

Le Parti congolais du travail (PCT) a congratulé, le 8 août, ses 112 députés et 559 conseillers départementaux et municipaux, élus lors des élections législatives et locales de juillet dernier. Sur les 151 sièges de l'Assemblée nationale, le PCT en a obtenu 112. Il est arrivé aussi largement en tête dans les assemblées locales avec 559 conseillers sur les 1154 disponibles. Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a, au cours de la réunion de prise de contact du lundi, félicité les heureux élus avant de leur rappeler quelques principes sacro-saints de la discipline du parti.

" En tant qu'élus de ce parti, vous devez vous identifier aux valeurs qui l'incarnent, être le plus près possible de la population, faire preuve d'humilité et de sens de responsables dans vos rapports avec les citoyens. En tant que représentant du peuple, je ne doute pas que vous exercerez vos fonctions avec efficacité et loyauté à l'égard de vos mandants, de votre parti et son président ", a martelé Pierre Moussa.

Selon lui, le succès éclatant aux dernières élections renforce le leadership du PCT dans la vie politique du pays. Car, grâce aux efforts des uns et des autres, le parti a remporté de nombreux sièges de députés et de conseillers locaux dans tous les départements du pays. Ceci confirme son ancrage national.

" Vous êtes donc les élus de toutes et de tous, considérés à juste titre comme porteurs de leurs espoirs. Ces brillantes performances sont la résultante de l'engagement, de la détermination et du courage des candidats que vous avez été. Vous venez-là de traduire en acte l'ambition manifestée par notre parti de donner au président de la République une forte majorité à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux, nécessaire à la mise en œuvre de son projet de société ", a poursuivi le secrétaire général du PCT.

Cette large victoire est surtout, d'après Pierre Moussa, la conséquence logique de l'adhésion populaire à la vision fédératrice portée par le PCT. Les résultats obtenus lors des dernières élections témoignent, a-t-il dit, que le PCT est un parti véritablement national.

" C'est le parti du peuple et qui travaille pour le peuple. Il est porteur des valeurs et principes qui mettent en avant la paix sociale, l'unité nationale, la solidarité et le développement harmonieux ", a-t-il indiqué, saluant la maturité du peuple congolais et son éveil républicain.