Afrique: LDC CAF - Le tirage au sort complet des tours préliminaires de l'édition 2022-23

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort des tours préliminaires de l'édition 2022-23 de la Ligue des champions africaine.

L'évènement s'est tenu ce mardi au Caire, en Égypte et 52 clubs ont participé au tirage. Six autres équipes ont été exemptées du 1er tour préliminaire notamment le TP Mazembe (RDC), Al Ahly (Egypte), le Wydad Casablanca (Maroc), le Raja Casablanca (Maroc), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et l'Espérance de Tunis (Tunisie).

Ligue des champions de la CAF 2022-23 - Tours préliminaires :

RCK (Burkina Faso) vs Ashanti Kotoko (Ghana)

Rivers United (Nigeria) vs Watanga FC (Liberia) / WAC (Maroc)

Stade Mandji (Gabon) vs Plateau United (Nigeria) / Espérance Tunis (Tunisie)

AS Nigelec (Niger) vs SOAR (Guinée) / Raja Athletic Club (Maroc)

APR (Rwanda) vs US Monastir (Tunisie) / Al Ahly (Egypte)

Real Bangui (Centrafrique) vs Vipers (Ouganda) / TP Mazembe

Volcan Club (Comores) vs La Passe (Seychelles) / Mamelodi Sundowns

Coton FC (Bénin) vs ASEC Mimosas (CIV) / Hawks (Gambie) vs Horoya (Guinée)

ASKO (Togo) vs Nouadhibou (Mauritanie) / Casa Sports (Sénégal) vs JS Kabylie (Algérie)

Deportivo Mongomo (G. Equatoriale) vs Djoliba (Mali) / Bo

Rangers (Sierra Leone) vs CR Belouizdad (Algérie)

Zalan (Sud Soudan) vs Yanga (Tanzanie) / St George (Ethiopie) vs Al Hilal (Soudan)

Arta Solar (Djibouti) vs Al Merreikh (Soudan) / KMKM (Zanzibar) vs Ahli Tripoli (Libye)

Flambeau (Burundi) vs Ittihad (Libye) / Elec Sport (Tchad) vs Zamalek (Egypte)

Cape Town City (RSA) vs AS Otoho (Congo) / Black Bulls (Mozambique) vs Petro Atletico (Angola)

Red Arrows (Zambie) vs Agosto (Angola) / Big Bullets (Malawi) vs Simba (Tanzanie)

CFFA (Madagascar) vs R. Leopards (Eswatini) / Matlama (Lesotho) vs Coton Sport (Cameroun)

RC Kadiogo (Burkina Faso) vs Asante Kotoko (Ghana) / Gaborone (Botswana) vs AS Vita Club (RD Congo)

Les matchs de la phase aller ont lieu du 9 au 11 septembre, ceux du retour étant programmés la semaine suivante.