Soudan: Le Ministre des Affaires Etrangères regagne de l'État du Qatar

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq, est rentré aujourd'hui de l'État du Qatar, après sa participation à la cérémonie de signature de l'accord sur la paix au Tchad, à l'invitation de Son Excellence Cheikh Mohamed Abdul- Rahman Al Thani, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères du Qatar. Dans une déclaration à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), le Ministre des Affaires Etrangères a dit qu'il avait reçu une invitation à participer à cette occasion, considérant que le Soudan est l'un des voisins importants du Tchad et est affecté par ce qui s'y passe, négativement et positivement.

Lors de sa rencontre avec son homologue Qatari en marge de la cérémonie de signature, Al-Sadiq a ajouté qu'il a remercié l'État du Qatar, dirigé par Son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Gouvernement et son Ministre des Affaires Etrangères pour les efforts qu'il déploie pour realiser la paix et la stabilité dans la région Arabe et les pays voisins et pour ses positions soutenant le processus de transition démocratique au Soudan, en particulier son soutien et son suivi aux étapes de l'accord de paix de Juba, étant donné qu'il est l'un des garants de cet accord.

Il a dit qu'il a exprimé au ministre l'aspiration du Soudan pour le soutien du Qatar aux parties à l'accord afin qu'elles puissent mettre en œuvre l'accord et renforcer ces parties pour aller en avant dans sa mise en œuvre, notant qu'il a également exprimé les remerciements et l'appréciation du Soudan pour les efforts de l'État du Qatar dans le lancement de la campagne de soutien, parrainé par l'Emir du Qatar, qui a collecté des fonds pour le Soudan.

Le Ministre a ajouté que la réunion a également abordé les relations bilatérales et les mécanismes pour leur développement, en particulier le Comité politique conjoint et le Comité de consultation politique entre les deux ministères, notant que les deux pays vont déplacer ces deux mécanismes dans un proche avenir.

Il a ajouté qu'il a informé le Ministre Qatari des affaires Etrangères sur les développements politiques au Soudan et de l'engagement du gouvernement de transition à supprimer tous les obstacles rencontrant les investissements étrangers, y compris les investissements agricoles Qataris, et lui a transmi le souci du gouvernement de former un gouvernement civil et un premier ministre civil pour continuer la transition jusqu'aux élections.

D'autre part, le Ministre des Affaires Etrangères a déclaré qu'il s'est entretenu avec le Ministre des Affaires Etrangères du Tchad sur les relations bilatérales, et qu'ils étaient convenus que les deux parties s'efforceraient d'améliorer ces relations en raison des liens solides qui unissent les deux pays.

Il a ajouté que la réunion a porté sur le récent incident au cours duquel des citoyens Soudanais ont été attaqués à l'Ouest Darfour, soulignant qu'il a demandé au Ministre Tchadien des Affaires Etrangères de transmettre à son gouvernement la nécessité d'arrêter les criminels et de restituer les objets volés à leurs propriétaires.

Il a été convenu que les mécanismes de contrepartie des deux pays travailleraient continuellement pour éviter la récurrence de tels incidents à l'avenir.