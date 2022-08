Cote d'Ivoire: Célébration du 62ème anniversaire à Bouaké / Le préfet Tuo Fozié aux populations - "Faire de bouaké, le grenier de la côte d'ivoire"

Tuo Fozié appelle les populations de Bouaké à faire de leur ville le grenier de la Côte d'Ivoire.

Le dimanche 7 août 2022, le boulevard de la Reine Pokou a servi de cadre pour la célébration des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet de la région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké Tuo Fozié, dans son adresse aux populations, a d'abord rendu hommage aux acteurs de la lutte héroïque qui a conduit à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Évoquant l'environnement actuel lié à la cherté de la vie ayant pour corollaire, l'altération des revenus, le préfet Tuo Fozié qui s'est félicité des mesures du gouvernement visant à lutter contre la cherté de la vie est revenu les mesures du Président de la République Alassane Ouattara en faveur des fonctionnaires, agents de l'État, des Forces de défense et de sécurité ainsi que des retraités.

Le représentant de l'exécutif a alors invité les populations du département de Bouaké à limiter la trop grande dépendance de la Côte d'Ivoire en produits céréaliers et protéines animales et faire de Bouaké, le grenier de la Côte d'Ivoire. "Bouaké a le potentiel, Bouaké a les hommes ; il suffit de travailler pour que le potentiel de notre département soit un important grenier du pays", a dit le préfet Tuo Fozié.

Rappelant le thème de cette 62ème édition de la célébration de la fête nationale : " Liens Forces de Défense-Populations, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires ", le préfet a invité tous les Ivoiriens à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité en vue d'un climat de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire. "Je salue les efforts de la cellule civilo-militaire de Bouaké qui est constamment en alerte pour prévenir les conflits et surtout pour contribuer à l'amélioration des relations entre les populations civiles et les Forces de défense et de sécurité. Soyez fiers d'être Ivoiriens.

Car, en définitive, si la Côte d'Ivoire, cette nation de l'hospitalité n'est certes pas la plus grande en étendue et en richesse, pour nous, c'est la plus chère au monde ; parce que c'est elle qui nous couve", a conclu Tuo Fozié qui avait à ses côtés, le maire Nicolas Youssouf Djibo et l'ensemble des élus, cadres, chefs traditionnels, guides religieux et leaders d'opinion à Bouaké. Un défilé militaire suivi de celui de toutes les couches socioprofessionnelles et un agapè au domicile du préfet Tuo Fozié ont été les temps forts de la célébration de l'an 62 à Bouaké.