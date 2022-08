Egypte: Le secteur pétrolier a acquis la part de Toyota dans Egyptian Drilling Company

Le secteur du pétrole a acquis les 50% détenus par la société japonaise Toyota dans Egyptian Drilling Company, a annoncé le ministère du Pétrole et des Ressources minérales.

Et d'ajouter que le secteur pétrolier possède désormais entièrement les plates-formes pétrolières Al-Qaher 1 et Al-Qaher-2, après que la part de la holding du gaz naturel est passée à 85% et celle de la Ganounb El Wadi Petroleum Holding Company à 15%.

Cette acquisition, qui coïncide avec la mise en oeuvre d'un programme intense de forage dans les eaux territoriales égyptiennes, est intervenue au bon moment, les prix du pétrole connaissent une hausse significative au niveau mondial, a déclaré lundi le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla.

La possession des deux plates-formes a une dimension stratégique et économique, selon le ministre qui a souligné que cette mesure soutient les plans d'accélération de l'augmentation de la production et du développement des ressources naturelles, notamment le gaz naturel.

L'industrie pétrolière est actuellement confrontée à un défi majeur en raison des changements mondiaux actuels, ce qui exige davantage d'intégration de la performance et de maximisation des actifs et des ressources disponibles, en tenant compte de la rationalisation des dépenses et de l'évolution continue des taux de performance, a signalé M. El-Molla.

De leur côté, les responsables de la société japonaise Toyota se sont félicités du partenariat avec le secteur pétrolier égyptien, qui réalise un engagement total avec ses partenaires et soutient leur succès, se disant fiers d'un partenariat avec le secteur pétrolier dans la Egyptian Drilling Company depuis environ 14 ans.

L'entreprise étudie de nouveaux dossiers de coopération et de partenariat avec le secteur pétrolier dans de nouveaux domaines, tels que les industries pétrochimiques, la production d'hydrogène et d'autres domaines de la transition énergétique, ont-ils affirmé.