Cote d'Ivoire: Tidjane Thiam s'exprime pour la première fois depuis son retour

" Nous sommes une famille PDCI et nous restons une famille PDCI. " Pour la première fois depuis son retour à Abidjan, après plus de 20 ans d'absence, Tidjane Thiam s'est exprimé.

Après sa visite au domicile du président Ouattara lundi, le jour de son arrivée, puis son déplacement dans son fief familial de Yamoussoukro, Tidjane Thiam est allé rendre visite ce mardi, à Daoukro, à celui qu'il appelle " son père " : Henri Konan Bédié, l'ancien chef de l'État et actuel président du parti Démocratique de Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'économiste chevronné était l'un des ministres les plus influents et puissants jusqu'à la chute de Bédié en 1999.

À la sortie de cet entretien avec tous les pontes du parti, Tidjane Thiam a donc évoqué pour la première fois son retour en Côte d'Ivoire, et rappelé qu'il n'avait qu'une famille politique : le PDCI. " C'est un voyage extrêmement important, mais aussi très agréable pour moi, a-t-il déclaré. Le pays m'a beaucoup manqué et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé notre pays, nos compatriotes et, il y a quelques instants, son excellence le président Henri Konan Bedié, que je suis venu saluer. Effectivement, c'est mon père, donc c'est le devoir agréable de tout fils de venir saluer, présenter ses respects à son père. Et je souhaitais le faire dans de bonnes conditions, à l'occasion d'un retour qui est joyeux. Donc c'était vraiment le moment idéal pour moi, pour venir le saluer à Daoukro que je connais bien. "

" Il y a une continuité, poursuit-il, je n'ai jamais quitté le PDCI-RDA, j'ai toujours été membre du PDCI-RDA. De chaque côté de ma famille, on trouve le PDCI-RDA. On connaît bien l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny, on connaît moins celle de mon grand-père maternel qui est un des signataires de l'acte fondateur du PDCI-RDA à l'Étoile du sud. Donc nous sommes une famille PDCI, nous restons une famille PDCI. "