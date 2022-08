Cote d'Ivoire: Ministère de la communication et de l'économie numérique - 58 agents de la poste et de l'economie numérique distingués

Le ministre de la Communication et de l'Economie Numérique, Amadou Coulibaly a procédé à la décoration des retraités de la Poste de Côte d'Ivoire et agents de l'Economie Numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, le jeudi 04 août 2022 dans les locaux de l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci) à Marcory-Anoumanbo.

Ce sont au total 58 agents de la Poste et de l'Economie numérique qui ont été distingués. Quatre agents ont été faits Officier et 19 Chevalier dans l'Ordre national. Les 35 autres ont été élevés dans l'Ordre du mérite ivoirien.

Le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly a expliqué que cette décoration marque la reconnaissance de la nation à l'endroit des récipiendaires pour service rendu. Par ailleurs, il les a invités à s'inscrire dans le " Compendium des séniors ", un programme développé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, afin d'encadrer et faire profiter leurs expériences aux jeunes générations. " Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale ne vous laissera pas vous reposer, puisqu'il a un plan pour vous mais seulement ce sera sans pression ", a-t-il laissé entendre le ministre. Qui a rassuré ces agents que la Côte d'Ivoire ne les remerciera jamais assez et ne les oubliera pas pour ce qu'ils ont fait pour la nation ivoirienne.

S'exprimant au nom des 49 agents à la retraite et des neuf cadres encore en service au ministère de l'Economie numériques, Seri François Gohoulé, élevé au rang d'officier dans l'Ordre national, a exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara et au gouvernement de la République qui prennent en compte les segments de la promotion des personnes âgées. " Aujourd'hui est certes l'un des plus beaux jours de notre vie, mais nous mesurons cependant la responsabilité née de la reconnaissance du mérite de nos actions. Cette distinction nous engage à travers nos associations à consacrer notre dernier souffle à être des acteurs de cohésion et de tranquillité pour notre pays chaque fois que nous verrons cet insigne ", a-t-il déclaré.