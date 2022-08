Congo-Brazzaville: Brazzaville - La Foire internationale de l'artisanat du Congo s'ouvre demain

La première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac) se tiendra du 11 au 20 août au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, sous le haut patronage du président de la République, selon le programme officiel.

Cinq mille artisans prendront part à la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui sera célébrée sur le thème" L'artisanat, pilier de redynamisation des économies des pays africains ", avec plus de deux millions d'articles. Au programme : expositions, ventes, ateliers, rencontres, conférences, animations culturelles... Cette rencontre devra permettre aux participants de renforcer leurs liens professionnels en vue d'une véritable éclosion du secteur; l'artisanat étant considéré comme un pourvoyeur d'emploi et créateur de croissance. Les experts en matière d'artisanat viendront de plusieurs pays du continent, notamment le Sénégal, le Togo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Guinée, le Niger...

La Fiac sera ponctuée, entre autres, par des panels où plusieurs problématiques seront débattues. Constitution et gestion d'une entreprise artisanale ; Rôle et importance des chambres de métiers et de la formation continue ; Apport des produits artisanaux dans les économies africaines ; Place de la sécurité sociale et des assurances de l'artisan ; Mécanisme de financement des entreprises artisanales africaines...

Pour la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, la Foire internationale de l'artisanat du Congo sera surtout l'occasion de valoriser le "made in Congo artisanal". " Au moment où la Zone de libre-échange continentale africaine est en train de prendre forme modestement mais sûrement, il est du panafricain que nous sommes en train de préparer cette économie intégrée pour que les avantages comparatifs s'inscrivent au crédit du Produit intérieur brut de chaque pays africain en général, et de la République du Congo, en particulier. Notre "made in Congo artisanal" ne doit pas rester en marge de ce grand marché à venir ", déclarait la ministre le 25 juillet à Brazzaville, lors de la remise officielle des invitations au corps diplomatique.

La Fiac se veut être donc un grand rendez-vous d'affaires des artisans du continent, au même titre que le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (Burkina Faso), le Salon international de l'artisanat du Cameroun, le Marché ivoirien de l'artisanat et le Marché international de l'artisanat du Togo.