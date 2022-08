Congo-Brazzaville: Musique afrobeat - Mitraya signe " PIA "

Le nouveau single de Mitraya intitulé " PIA " en lingala qui veut dire en français " Donner " est disponible depuis le début du mois de juillet en streaming sur toutes les plateformes digitales. Il est accompagné d'un clip vidéo.

De son vrai nom Bhen-Aldin Aristarque Mahoukou, Mitraya est un jeune artiste de 23 ans né dans la ville océane qui excelle dans différents styles musicaux, notamment la Dance-hall, la Trap, la Rumba, le Losseba, etc. Découvert comme un artiste talentueux, le label Chef's Music Group n'a pas hésité de signer avec lui. C'est finalement au sein de ce label que Mitraya a décidé de développer sa carrière afin de devenir ce qu'il a toujours rêvé être, c'est-à-dire une icône. " PIA " ou " Donner " son nouveau single est une chanson dont le thème aborde l'amour. Il s'agit d'un jeune homme qui déplore l'amour qu'il donne à sa copine mais sans contrepartie. Bref un amour à sens unique.

Dernier garçon d'une fratrie de trois enfants, Bhen-Aldin Aristarque Mahoukou, alias Mitraya, a commencé à faire de la musique à 11 ans. Fan de DJ Arafat et Booba, très tôt il commence à organiser des sessions " Freestyles street " dans son quartier natal de Tchimbambouka et aussi au sein de son collège. En 2012, Mitraya fait la connaissance de Messie Fly VS, fondateur du groupe Pakistan City dont les membres sont Beloa, Chesher, Becko'o, ... Ils produiront ensemble une mixtape intitulée " Dreaming " qui a connu un fort succès à Pointe-Noire. C'est à ce moment que Mitraya prend conscience de son talent unique, s'arme de motivation et d'abnégation en travaillant encore plus et se lance dans une carrière solo.

Quelque temps après, il rencontre le feu DUK Papi qui le fera découvrir Wizkid, la musique nigériane et ghanéenne (Afro-beat, Hilife music). Dès lors, il réadapte son style musical, s'essaie au rap en y rajoutant une touche Afrobeat. En 2015, il est repéré par Noiiz April puis intègre le groupe " Taliiboyz Gang " sous le parrainage de Noiiz April leader dudit groupe. Notons que ce label a déjà produit les artistes ci-après: Noiiz April, Djam Kiss, Mitraya et bientôt Lema.