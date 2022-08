Togo/Cote d'Ivoire: Football (amical) / Togo-Côte d'Ivoire - Les Ivoiriens concèdent la première manche

Un résultat sévère tout de même sur l'ensemble de la partie. En match amical international, les Eléphants locaux se sont inclinés, ce jeudi 28 juillet 2022, face aux Eperviers locaux (1-3). Dominateurs en première période où ils auraient pu inscrire deux ou trois buts par Anicet Oura (17e), Salif Bagaté (18e) et Fabrice Zeguei (25e), les Ivoiriens ont coulé peu avant l'heure de jeu avec un superbe coup franc de Womé Dové (79e). " On a juste eu une semaine de préparation. Les joueurs étaient en vacances

On a accusé le coup physiquement. Mais ce match et le prochain sont les bienvenus pour nous. On prépare la double confrontation contre le Burkina Faso ", a déclaré en conférence de presse le sélectionneur national, Soualiho Haidara.

Physiquement ! Le mot est lâché. Face aux Eperviers locaux, les joueurs ont eu une belle tenue de balle, un bel engagement, une envie de bien faire. Et ça, c'était en première période avant le corps ne rappelle aux joueurs qu'ils sont en vacances depuis le 30 juin dernier.

Les premier et deuxième buts togolais en sont la parfaite illustration. Pris chaque fois de vitesse sur les côtés, les défenseurs n'ont pu suivre le turbo enclenché par les garçons de Komlan.

Et c'est fort logiquement qu'Ouro Nimini Nazif (57e) ouvre le score, juste après que Sogodo Yaya, d'une superbe frappe des 25 mètres oblige le portier des Eperviers, Paroussié Attissou, à réaliser une belle envolée (56e). A l'heure de jeu, le coach jette dans la bataille ses premiers cartouches de rechange. Coulibaly Abdoul Kader, Sankara Karamoko et Goua Marc. Ils n'ont pas le temps de prendre leurs repères et Ouattara Moutalabou (71e) double la mise.

Les Eléphants locaux ont les deux pattes avant à terre. Mais ils n'abdiquent pas. Les entrants Coulibaly et Karamoko se mettent en valeur deux minutes après le second but togolais. Sur un service de Karamoko, le buteur du CO Korhogo réduit le score (2-1,73e). Espoir de courte durée puisque Womé Dové a décidé de faire plaisir au public du stade de Kégué. Sur un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, le il trouve le montant entrant du portier ivoirien (79e), scellant complètement le sort des Eléphants (3-1). Une belle réalisation pour mettre fin à une belle partie de football entre deux formations en rodage. Après la claque du 28 juillet, les Eléphants ont l'occasion de rendre aux Eperviers la monnaie de leur pièce, le dimanche 31 juillet, avec le second match de la double confrontation.